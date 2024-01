Le news: ma sono disponibili tagliandi per altri settori. Festeggiato Malpeli: ha compiuto 46 anni. Bruciati i 900 biglietti della curva

Proseguono gli allenamenti della Reggiana in vista della ripresa del campionato, fissata per sabato alle 16,15 all’arena ‘Garibaldi- Romeo Anconetani’ di Pisa. I granata hanno svolto un’intensa seduta mattutina, con Nesta che ha finalmente potuto contare su quasi tutti gli effettivi e non a caso ha visto crescere parecchio le prestazioni dei suoi ragazzi anche durante la settimana.

Finita la sessione, qualche momento di relax con il team manager Michele Malpeli che ha offerto pasticcini, pizza ed erbazzone per tutti, in qualità di festeggiato (lunedì ha compiuto 46 anni).

Nel frattempo il settore ospiti riservato ai tifosi reggiani (900 posti in Curva Sud) è stato esaurito in poco più 24 ore.

Non essendoci restrizioni di alcun tipo per questa trasferta, c’è comunque la possibilità per gli appassionati di acquistare i tagliandi in altre zone, tra cui quella della tribuna laterale che sarà il settore più vicino alla curva occupata dagli ultras granata.

Il circuito di riferimento questa volta è ‘Ticketone’, con i biglietti che possono essere acquistati sia online che nei punti vendita affiliati, tra cui non figura in questo caso il ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16/B.

f.p.