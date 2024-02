Le news. Niente Brescia per Romagna. Venduti quasi 600 biglietti Mister Nesta non avrà Romagna e Crnigoj per la sfida con il Brescia, ma potrà contare sul recupero di Bianco. La prevendita dei biglietti è attiva fino alle 19 di oggi per i possessori della 'Regia Card'. Al momento venduti 575 biglietti. Prevendita anche per la prossima partita contro il Sudtirol.