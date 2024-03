Le news: oggi ne sapremo di più sulla caviglia del portierone, ma anche su Sampirisi e Kabashi. Bardi, difficile vederlo a Catanzaro

Oggi pomeriggio la Reggiana riprenderà gli allenamenti in vista della difficile trasferta di sabato a Catanzaro (si gioca alle 16.15). A tenere in ansia sono le condizioni di Bardi, Sampirisi e Kabashi: per il portierone di Livorno si tratta del primo stop stagionale. Il problema è alla caviglia sinistra: un trauma discorsivo che ha colpito proprio la stessa caviglia uscita malconcia dalla sfida col Sudtirol di una settimana fa, e che lo aveva tenuto in dubbio per Ascoli. Tempo 15 minuti, e dopo un rinvio Bardi (quasi in lacrime) ha alzato bandiera bianca. Al suo posto Satalino, che si candida a partire da titolare in Calabria nel caso Bardi non facesse un recupero lampo.

Prima di Ascoli Bardi era al 3° posto in B per percentuale di parate (74%, con 94 parate in 27 turni, 33 gol subiti e 7 porte inviolate, primo se consideriamo i portieri che le avevano giocate tutte fino a quel momento).

Da monitorare anche Sampirisi, sostituito ad Ascoli all’intervallo per un problema muscolare alla zona inguinale destra. Kabashi, invece, ha a che fare con un problema alla fascia plantare del piede destro.

Mancano dieci turni alla fine e il calendario sarà bilanciato: cinque in casa e cinque fuori, a partire proprio da Catanzaro.

I giallorossi in casa hanno il quarto miglior rendimento con 27 punti in 14 partite (8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte con 29 gol fatti e 20 subiti).

