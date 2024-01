Le news. Oggi partitella in famiglia

Proseguono gli allenamenti della Reggiana in vista della ripresa del campionato, fissata per sabato prossimo alle 16,15 a Pisa. Ieri la squadra ha svolto una doppia seduta: al mattino tecnica e tattica, al pomeriggio invece potenziamento fisico e richiamo atletico. Oggi è previsto invece un unico appuntamento, pomeridiano, con una partitella ‘in famiglia’ per riprendere ritmo e far ruotare il più possibile i giocatori a disposizione di Nesta. Finito questo impegno, i calciatori granata avranno la domenica libera e si ritroverannoall’inizio della settimana. In Toscana non ci sarà Pieragnolo (squalificato un turno) e dovranno fare attenzione alle ammonizioni i quattro diffidati Cigarini, Girma, Portanova e Bianco.