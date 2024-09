Le news. Oggi sfida alla Primavera

La Reggiana continua a prepararsi per la ripresa del campionato, domenica 15 alle 15 al ‘Città del Tricolore’ contro il Sudtirol. Questa mattina in via Agosti i granata saranno impegnati in un allenamento contro la Primavera 2, che farà il proprio esordio in campionato sabato prossimo, al ‘Notari’ di Montecchio, con il Sudtirol. Dopo la ‘sgambata’ odierna, Rozzio e soci godranno di un giorno di riposo e si ritroveranno lunedì pomeriggio, poi i successivi allenamenti saranno tutti al mattino con le due sedute che precederanno il match (quindi in questo caso venerdì e sabato) che non saranno aperte al pubblico.

Nel frattempo la Lega di Serie B ha reso noti gli orari degli incontri dalla 6ª all’8ª giornata. I granata scenderanno in campo sabato 21 settembre contro la Salernitana, sempre al ‘Città del Tricolore’, alle 15. Sempre di sabato alle 15 anche la trasferta a Carrara così come l’ottava giornata, con il ‘derby’ con lo Spezia al ‘Picco’ che è fissato per sabato 5 ottobre alle 15.

Intanto è attiva la prevendita per il Sudtirol: i biglietti su ‘Vivaticket’ oppure allo Store di via Piccard 16/B.

Abbonati: ieri raggiunta quota 6636 tessere. Si prosegue fino a sabato 14 settembre.

f.p.