Le news. Oggi si torna a sudare in vista della gara con la Carrarese

È stata una domenica di riposo per la Reggiana che tornerà a lavorare oggi pomeriggio in via Agosti per preparare la partita di sabato, quando alle 15 i granata affronteranno la Carrarese all’Arena Garibaldi di Pisa, in attesa che il restyling dello stadio ‘Dei Marmi’ venga ultimato (si parla del 19 ottobre con il Mantova). Rozzio e compagni proseguiranno poi l’iter settimanale con una doppia seduta domani (mattina e pomeriggio) e poi saranno tutti allenamenti mattutini, con gli ultimi due (giovedì e venerdì) che saranno chiusi al pubblico come da disposizioni di Viali. Dopo quella a Pisa, per la Reggiana ci sarà un’altra trasferta: sabato 5 ottobre a Spezia, sempre alle 15. Sarà l’ultima gara prima della sosta, con il campionato che riprenderà sabato 19 ottobre col Frosinone atteso a Reggio.