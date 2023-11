Le news: oltre alla punta si sono infortunati i due cervelli del centrocampo. Biglietti a quota 6.000 di cui 1.900 ’granata’. Niente derby per Cigarini, Kabashi e Gondo

Partiamo dalle brutte notizie: Elvis Kabashi e Luca Cigarini non potranno giocare il derby col Modena. Entrambi i centrocampisti si sono infortunati nel corso degli ultimi allenamenti e non riusciranno a recuperare in tempo per il big match di sabato. Domani mattina, tramite il bollettino medico del dottor Cassago, si avranno più dettagli sui tempi di convalescenza. Dalle prime impressioni però lo stop di Kabashi sembra più lieve rispetto a quello di ‘Ciga’, ma è inutile fare pronostici. Le buone notizie sono invece i recuperi di Filippo Romagna e Stefano Pettinari che hanno ricominciato a lavorare (quasi) a pieno ritmo con il resto del gruppo. Il difensore, fermo dallo scorso 27 settembre per una lesione miotendinea al retto femorale, difficilmente verrà impiegato ma all’occorrenza potrebbe giocare uno spezzone. Leggermente più avanti invece l’attaccante romano che si era fermato alla vigilia della partita col Venezia (21 ottobre) per un problema al soleo che si è poi rivelato più complicato del previsto. Varela scalda i motori e si candida per una maglia da titolare, ma – visto il probabile forfait di Gondo – l’apporto di Pettinari potrebbe essere preziosissimo anche solo per una ventina di minuti.

A dirigere il derby del Secchia sarà Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Vecchi, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Arena e al Var ci saranno Miele e Valeri. Curiosamente, Abisso fu inizialmente designato anche per il derby col Parma dello scorso 2 settembre, ma poi il suo nome fu improvvisamente sostituito da quello di Manganiello che - tra l’altro - diresse in maniera eccellente la sfida con i ducali. Il fischietto siciliano – con una carriera costellata di pochi alti e tanti bassi – ha fin qui arbitrato una sola gara di Serie B in questa stagione: Pisa-Bari 1 a 1, terminata con cinque ammoniti e un espulso (per doppia ammonizione).

Nel frattempo continuano i preparativi per la trasferta di sabato (ore 14) al ‘Braglia’. Ieri sono stati venduti altri 250 biglietti che portano il totale dei tifosi granata a quota 1900. L’obbiettivo, a questo punto difficilmente raggiungibile, sarebbe quello di riempire l’intero settore riservato che ospita 3.300 persone. I tagliandi sono in vendita attraverso il circuito ‘Vivaticket’ al prezzo di 22 euro ciascuno (obbligatoria la ‘Regia Card’). Per acquistarli c’è però tempo solo fino alle 19 di domani sera. Complessivamente è già stata superata quota 12mila spettatori.

Francesco Pioppi