Le news. Pettinari torna disponibile. Lucchesi in forse

Ieri doppio allenamento per la Reggiana che avrà una seduta anche oggi, al pomeriggio, e poi due mattutine (domani e sabato) entrambe chiuse al pubblico. La squadra volerà poi verso Catanzaro e soggiornerà e si allenerà a Vibo Valentia in attesa della sfida con il Cosenza, in scaletta venerdì 7 marzo alle 20,30. Viali ritroverà Reinhart, squalificato contro la Carrarese, ma spera di poter contare anche su Pettinari e Lucchesi. L’attaccante è infatti tornato in gruppo già ad inizio settimana dopo il problema muscolare che lo aveva tenuto fuori nelle ultime due, mentre il difensore – uscito per infortunio al flessore a Frosinone – sarà valutato tra oggi e domani. Nel frattempo è ripresa la prevendita per la trasferta al ‘Ceravolo’ che ieri era stata interrotta per motivi tecnico-organizzativi. I tagliandi su Ticketone a 16,50 euro (+ prevendita). Per acquistarli i tifosi granata hanno fino alle 19 di sabato. A ieri sera 123 i biglietti venduti.