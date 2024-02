Le news. Sabato arbitra Monaldi di Macerata

Sarà Marco Monaldi di Macerata ad arbitrare Reggiana-Ternana (sabato ore 14 a Reggio). Come assistenti ci saranno Di Monte e Longo. Il quarto ufficiale Diop, con Miele al Var, e La Penna come Avar. Per Monaldi sono quattro i precedenti con i granata: tre vittorie e un pari per la "Regia". Tra le vittorie lo 0-1 di Lucca dell’anno scorso, con gol di "anca" di Varela. L’ultimo dato relativo alla prevendita parla di 431 biglietti totali venduti, di cui 170 nel settore ospiti dei tifosi rossoverdi. I canali per acquistare i tagliandi sono i soliti: sul sito Vivaticket e nei punti di rivendita, presso il Reggiana Store e il giorno gara presso le biglietterie dello stadio dalle 12.30 alle 14.45.