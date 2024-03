Le news. Si lavora a ritmo serrato. Se Kabashi non ce la fa, c’è Ciga Gli allenamenti della Reggiana proseguono per il derby contro lo Spezia, fondamentale per la salvezza. Assenti Bardi e Sampirisi, ma Nesta si prepara con alternative. Prevendita attiva, con 545 biglietti venduti fino a ieri. Ultras spezzini attesi in massa. Classifica in bilico, con la Reggiana a 36 punti.