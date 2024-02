Le news. Solo 8 punti in trasferta per la Ternana. Favasuli ieri operato di appendicite

Continuano gli allenamenti della Reggiana in vista del match di sabato, quando alle 14 al ‘Città del Tricolore’ arriverà la Ternana. Una sfida che può essere a tutti gli effetti considerata come una sorta di ‘finale’ per i granata, perché se Rozzio e compagni dovessero fare bottino pieno, ribaltando quindi il verdetto dell’andata che li vide soccombere per 3 a 0, metterebbero una seria ipoteca sull’obbiettivo salvezza e potrebbero iniziare a guardare oltre. Nesta dovrà fare ancora i conti con le assenze di Romagna e Crnigoj, mentre Girma - che ha problemi di pubalgia - andrà gestito com’è già avvenuto anche nella trasferta di Cremona. La Ternana è la squadra che ha ottenuto meno punti in trasferta di tutta la Serie B (appena 8, uno in meno della Feralpi) ma resta un collettivo molto combattivo e tenace, con un attaccante giovane, ma già molto forte come Raimondo. Attenzione quindi all’approccio mentale con cui ci si calerà in una delle gare più importanti della stagione. Ternana che non potrà avere a disposizione il promettente centrocampista Costantino Favasuli che ieri è stato operato di appendicectomia.