L’ultimo arrivato. C’è la firma di Fontanarosa. L’anno scorso 21 gare in Serie B

Era una certezza e l’ufficialità é arrivata mezz’ora prima del fischio d’inizio col Brescia: Alessandro Fontanarosa é un nuovo giocatore della Reggiana.

É un difensore di piede mancino, e può fare sia il centrale che il terzino sinistro: ha 21 anni e arriva in prestito dall’Inter fino al 30 giugno 2025.

In carriera le giovanili dell’Empoli e dei nerazzurri, mentre l’anno scorso 21 presenze in B col Cosenza (ha già lavorato con mister Viali, quindi). Per lui anche nove convocazioni in Serie A con l’Inter, ma senza mai esordire.

Quindici i gettoni con la Nazionale Under 21: sarà pedina duttile per Viali in difesa. Indosserà la maglia numero 24 e sabato a Pisa potrebbe essere convocato per la prima volta.