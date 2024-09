Le news: sono 1.380 i biglietti acquistati dai campani. Tifosi in massa da Salerno

Prosegue con grande successo la prevendita per la sfida di domani che alle 15 vedrà la Reggiana tornare nuovamente in campo al ‘Città del Tricolore’ contro la Salernitana. Ieri il totale dei biglietti venduti è salito a quota 1854 e ben 1380 di questi sono dei tifosi campani che seguiranno con grandissimo trasporto la propria squadra del cuore. Per loro c’è tempo solo fino alle 19 di stasera per acquistarne altri, mentre per i tifosi reggiani la vendita sarà libera. La cornice di pubblico si preannuncia molto suggestiva e probabilmente supererà le 10mila presenze. I tagliandi possono essere acquistati come di consueto attraverso il circuito Vivaticket oppure al ‘Reggiana Official Store’ di via Piccard 16/B, aperto il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 19 oppure dal giovedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

La Salernitana arriverà a Reggio dopo la bruciante sconfitta subita all’Arechi per mano del Pisa (3-2) e mister Martusciello (foto) non potrà contare su un giocatore molto importante come Franco Tongya, attaccante cresciuto nella Juventus e già autore di due reti nelle prime cinque partite. L’italo-camerunese classe 2002 si è infatti fermato per un problema al polpaccio destro e rientrerà solo tra un mese, dopo la sosta per le nazionali. Al suo posto dovrebbe giocare Jayden Braaf, altro elemento di grande qualità visto anche in Serie A con la maglia dell’Udinese e anch’egli autore di 2 reti in questo campionato.

Francesco Pioppi