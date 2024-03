Le news: tiene banco la squalifica di tre giornate dell’albanese. Il club fa ricorso per Kabashi. Si punta a ridurre lo stop di un turno

La Reggiana ha presentato ricorso al giudice sportivo per ridurre la squalifica di Elvis Kabashi, punito con tre giornate di stop dopo la testata rifilata all’attaccante Francesco Pio Esposito sul finire della sfida con lo Spezia di sabato scorso. Il club ha affidato la pratica all’avvocato Eduardo Chiacchio, nella speranza di ridurre il più possibile il numero di partite che il centrocampista albanese dovrà saltare. L’obiettivo (realistico) è probabilmente quello di arrivare a due, in modo che ‘Kaba’ salti solamente le sfide contro il Venezia e il Cittadella e possa poi essere disponibile nell’importantissima trasferta a Lecco (in scaletta il 13 aprile). In ogni caso il calciatore sfrutterà questa sosta forzata per ricaricare le batterie e lasciarsi alle spalle anche la fastidiosa fascite plantare che da qualche tempo lo sta condizionando. Al suo posto scalda i motori Luca Cigarini che nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa è sempre stato molto affidabile, esattamente come Giacomo Satalino che dovrà difendere la porta granata ancora per un mese vista l’indisponibilità di Francesco Bardi. Il Venezia, prossimo avversario dei granata alla ripresa (primo aprile ore 15), terrà alto i giri del motore affrontando (domenica al ‘Penzo’) l’NK Tabor Sezana, formazione della seconda serie del campionato sloveno. Giri del motore che resteranno alti per Alessandro Marcandalli, in campo stasera alle 17 (ore italiana) con l’Under 20 contro la Romania, e Alessandro Bianco di scena domani contro la Lettonia a Cesena e poi martedì prossimo a Ferrara contro la Turchia, nelle gare valevoli per le qualificazioni agli Europei Under 21.

Francesco Pioppi