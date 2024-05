Le pagelle. Fiamozzi, che erroraccio. Satalino si esalta

SATALINO 7. Tocca ancora a lui e si fa trovare pronto: bello il tuffo su Partipilo al 6’. Nelle palle "mezze e mezze" c’è. Bella parata anche sulla punizione di Cyprien.

LIBUTTI 6. Il mismatch fisico con Camara e Bonny è evidente. Viene messo in difficoltà, però non affonda mai totalmente. In avanti è più intraprendente nel primo tempo: nella ripresa mantiene la posizione. Spacca la porta al 92’: il 17 meriterebbe questa gioia, ma è fuorigioco.

ROMAGNA 6.5. Torna titolare dopo quasi 4 mesi (l’ultima dal 1’ a Pisa il 13 gennaio): provvidenziale il piedone messo in area piccola al 23’. Esce per una ginocchiata alla coscia destra (dal 1’st Szyminski 6: fa il suo con attenzione).

MARCANDALLI 7. Nel primo tempo non è sempre preciso, ma cresce e finisce giganteggiando. Un po’ il film del suo grande campionato.

FIAMOZZI 4,5. Il primo tempo è sufficiente: spinge bene e dietro se la cava (anche se Camara ha passo). Nella ripresa affossa Ansaldi regalando il rigore al Parma: peccato.

KABASHI 6. La prestazione c’è: sostanza e piede a disposizione dei suoi. Il voto rimane una sufficienza tirata per l’errore al 42’: è quasi in area piccola ma non tira e la passa male. Lascia il campo acciaccato (dal 27’st Cigarini 5.5: il reggiano doc e anche l’ex. Prende un giallo e prova qualche lancio).

BIANCO 6.5. Rischia al 36’ quando perde una palla al limite della propria area. Era l’ultima in granata: il migliore della stagione della Reggiana chiude con la solita prova lucida, anche se meno appariscente di altre volte. Stavolta, ad essere precisi, è più importante in alcune letture difensive.

PIERAGNOLO 5.5. Quanti chilometri ha fatto quest’anno? Idem ieri, però il rigore in movimento fallito col destro (sarebbe stato il 2-0) è da mani nei capelli.

PORTANOVA 7.5. Per distacco il migliore di tutti i giocatori scesi in campo. Il gol è folle: tunnel e tiro (potente) sotto l’incrocio. Al 55’ altra magia, ma poi Corvi gli nega la doppietta. In mezzo tanto, ma tanto, spirito combattivo da derby. Ovunque (dal 40’st Vido sv).

MELEGONI 5.5. Verrebbe da dire il "solito Mele". Parte bene: scatta, dribbla, crea scompiglio. Poi viene fuori la mancanza di concretezza: al 29’ spreca tutto non servendo la palla in un contropiede molto pericoloso (dal 25’st Varela 5.5: qualche scatto, ma non riesce ad entrare in partita come vorrebbe). PETTINARI 6. Delizioso tecnicamente: diversi colpi d’esterno per Fiamozzi o Kabashi sulla zona destra. Questo nel primo tempo: nella ripresa pian piano esce dalla gara, e poi dal campo (dal 25’st Vergara 5.5: il talentuoso mancino, a differenza di Genova, non incide ).

Giuseppe Marotta