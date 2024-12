Le pagelle. Fontanarosa in difficoltà. Kabashi, quanti errori

BARDI 6. Reattivo sul tiro da fuori di Mendes, sempre attento sugli altri episodi, ma senza utilizzare gli effetti speciali.

LIBUTTI 6. Rimesso a destra per sopperire all’assenza di Sampirisi, salva un gol di Santoro a due passi dalla linea di porta. Poco presente in fase propositiva, ma dalla sua parte non si corrono grandi rischi (dal 39’ s.t. Gondo s.v.).

MERONI 6. Nega il raddoppio al Modena in cooperativa con Libutti. Esita una sola volta, ma Caso spara alto.

LUCCHESI 6. Si disimpegna bene in marcatura e nel finale si stacca dalla linea e si aggiunge agli attaccanti come ‘regista’ occulto. Sicuro.

FONTANAROSA 5. Fa sempre le cose a metà: un po’ prova a spingere, un po’ difende, ma non dà mai l’impressione di essere in controllo della situazione. Pare ancora molto acerbo (dal 23’ s.t. Fiamozzi 5,5: entra per mettere un po’ di cross in area e aiutare la manovra, ma non ci riesce).

KABASHI 5. L’ultima da titolare il 10 maggio contro il Parma, torna dal primo minuto come play al posto di Reinhart, ma non combina nulla di buono e batte pure i calci d’angolo ad altezza ‘mutande’. Occasione sprecata dopo una lunga attesa anche se un po’ di ruggine è comprensibile (dal 23’ s.t. Girma 5,5: un paio di guizzi che lasciano sperare che sia sulla via del ritorno, ma , non riesce a lasciare concretamente il segno).

MARRAS 6. È uno dei più intraprendenti nelle due fasi, ma stringi stringi siamo un po’ alle solite: quando riuscirà a graffiare davvero?

PORTANOVA 5,5. Segnerebbe un gol da centravanti vero che potrebbe cambiare il corso degli eventi, ma il Var glielo toglie. Gioca una gara di grande generosità a tutto campo, ma è lui a rinviare sui piedi di Mendes la palla che dà la vittoria al Modena.

SERSANTI 5,5. Corre come un dannato, vince diversi contrasti di testa e di piede ed è l’uomo che dà equilibrio, ma alla lunga non riesce a spremere quel pizzico di qualità in più che sarebbe servita.

VERGARA 5. Prova a sprintare come nei giorni migliori, ma non trova mai il ‘grip’ con la gara. Un’unica fiammata pochi attimi prima di lasciare il campo (dal 12’ s.t. Vido 6: entra subito in partita scaldando i guanti di Gagno con un’incornata, di fatto l’unico tiro in porta dei granata. Si piazza alle spalle di Pettinari con cui dialoga bene. È in forma, merita più spazio).

PETTINARI 6. Non graffia, ma fa un gran lavoro di raccordo tra i reparti ed è lui ad offrire l’assist a Portanova per il gol annullato. La parabola da ‘esiliato’ a indispensabile è consolidata.

Francesco Pioppi