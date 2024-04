Le pagelle: marcandalli anticipa tutto e tutti. Portanova devastante. Pieragnolo: gol alla Inzaghi

SATALINO 6,5. Non compie miracoli, ma è pronto e reattivo in tre occasioni: su Candela al 29’, Altare al 69’ e Tessmann all’85. Dà sicurezza a tutto il reparto

SAMPIRISI 6,5. Un brivido quando un suo rinvio sbilenco finisce sul braccio di Bianco in area di rigore. Provvidenziale il salvataggio davanti alla linea di porta al 55’. Gioca una partita solida.

ROZZIO 7. È in leggero ritardo sul raddoppio di Pohjanpalo, ma poi si lascia tutto alle spalle propiziando l’autogol di Altare e trasformandosi nel solito muro invalicabile. Festeggia nel migliore dei modi il rinnovo di contratto.

MARCANDALLI 7. Qualche sbavatura quando ha la palla tra i piedi, però nella fase difensiva è dominante. Anticipa tutto e tutti. Ieri il Venezia ha conosciuto il Mose della Pianura Padana.

FIAMOZZI 6,5. Si perde l’inserimento di Busio che gli sbuca alle spalle e deposita in rete, ma si riscatta con il bel cross per la rete di Portanova e con una prova di sostanza (dal 41’ st Libutti S.V.).

CIGARINI 6,5. La Reggiana vince la battaglia anche a centrocampo e lui è la vedetta che dirige le operazioni. Niente fuochi d’artificio, ma la solita esperienza al servizio della squadra (dal 41’ st Reinhart S.V. Finalmente sappiamo che esiste: esordisce in granata a tre mesi dal suo arrivo).

BIANCO 7. Inizia con qualche imprecisione non da lui, poi Joronen gli toglie la gioia del gol con un volo all’incrocio. Cresce col passare dei minuti e alla fine, come spesso accade, ha più birra di tutti e alza il baricentro della Reggiana. PIERAGNOLO 7. Da quella parte Candela inizia facendo la voce grossa, ma lui gli prende le misure e corona la prestazione con un gol alla Pippo Inzaghi, d’esterno sinistro in anticipo sul primo palo. Una prodezza che manda in estasi il popolo granata.

MELEGONI 6,5. Titolare a destra al posto di Portanova, si becca un giallo (discutibile…) dopo appena 4 minuti, ma poi è bravo a gestirsi. Non sempre preciso nelle giocate, ma alla fine la sua generosità nelle due fasi dà equilibrio.

GIRMA 6. È costretto a lasciare il campo per infortunio dopo 21’. Fino a quel momento non aveva combinato granché. Assolto per insufficienza di prove (dal 21’ pt Portanova 7,5: entra e spacca in due la partita. Un bel gol di testa e una palla col contagiri per il tris di Pieragnolo. Devastante. Costretto a lasciare il campo per infortunio (dal 25’ st Antiste 6: si mette a disposizione della squadra. Si crea una buona occasione ma calcia tra le braccia di Joronen). GONDO 6. In area di rigore gli manca la cattiveria che dovrebbe avere una punta di B, ma aiuta tanto la manovra della squadra e finisce stremato.

Francesco Pioppi