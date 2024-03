Le pagelle. Okwonkwo ok dopo 755 giorni, Kabashi che fai?. Portanova non si sblocca. Gondo salva un gol

SATALINO 7. Stoppa Cassata a inizio match, si distende bene su Falcinelli. Nella ripresa replica su Cassata in due tempi e devia in bello stile il fendente di Elia. Messaggio ricevuto: Bardi può recuperare in tranquillità.

SAMPIRISI 6,5. Di nuovo a disposizione dopo l’infortunio di Ascoli, rientra nell’undici, unica novità di giornata (esce Szyminski). Una brutta palla persa nel finale tra tante cose ben fatte. Che mestiere sul fallo subito che annulla la rete spezzina.

ROZZIO 6. Con un giallo (esagerato) sul groppone dopo soli 5 minuti, il passo più rapido di Falcinelli talvolta lo manda in affanno. Meglio contro Pio Esposito, fisicamente simile. Nel gioco aereo comunque non ha rivali. MARCANDALLI 6,5. Inizio-shock quando perde palla in area amica che gli ospiti quasi capitalizzano. Poi non sbaglia praticamente più nulla, contribuendo all’ottima prova di reparto.

FIAMOZZI 5,5. Quanti errori di tocco nei primi venti minuti. Un paio di buoni cross sembrano poter svoltare la prestazione, che dopo l’intervallo però resta con pochi sussulti.

KABASHI 4,5. L’espulsione certifica e accentua una giornata grigia e anonima. Un bel sinistro da fuori tra pochi palloni toccati e senza nemmeno troppa qualità.

BIANCO 6. Ha il grande pregio che anche in un contesto di sofferenza qualche lampo lo trova, insieme alla presenza nei momenti che contano. PIERAGNOLO 5,5. Alti e bassi nei continui su e giù in fascia. Spende un’ammonizione su Nagy dopo una palla persa. Non c’è la brillantezza dei giorni migliori, dopo tanti straordinari.

PORTANOVA 5,5. Da guinness il giallo subito dopo trenta secondi. Ha voglia di essere decisivo, Esposito lo stoppa ad un passo dalla porta. Con il passare dei minuti però si defila ai margini della contesa (16’ st Melegoni 6. Fa il terzo in mediana. Una bella imbeccata per Okwonkwo e una punizione da dimenticare).

GIRMA 5,5. Un po’ trequartista, un po’ seconda punta. Incredibile come riesca a colpire in precario equilibrio il pallone che Zoet osserva spegnersi sul palo. Poi non si accende quasi più (26’ st Pettinari 5,5 Non ripete lo spezzone a tutta ’garra’ di Catanzaro. Esce dopo il rosso di Kabashi (48’ st Cigarini S.V.).

GONDO 6. Un colpo di testa a lato e il solito lavoro spalle alla porta con alterne fortune. La cosa migliore quando sulla linea disinnesca l’incornata di Petko Hristov (gemello dell’ex granata Andrea) destinata alla rete (26’ st Okwonkwo 6. Di nuovo in campo 755 giorni dopo, che esorcizza con un tiro immediato dalla lunga distanza. Peso-forma lontano, ma i primi minuti sono incoraggianti).

Matteo Genovesi