Le pagelle. Pajac, ingenuità colossale. Marcandalli non bene. Antiste: non basta un bel colpo di testa

BARDI 6. Pronti-via e si accartoccia con bravura per disinnescare Di Molfetta. Quasi-spettatore fino all’epilogo più inaspettato che subisce incolpevole. SAMPIRISI 6. Serve Kabashi sul gol del vantaggio. In generale è tra i più lucidi nelle situazioni di gioco.

ROZZIO 6. Una bella chiusura su Felici all’inizio e autorità nel gioco aereo. Balestrero sorprende anche lui nel finale.

MARCANDALLI 5,5. Stoppa in scivolata Butic nella sofferenza granata in parità numerica. Cala nella ripresa e perde sicurezza, come testimonia il rinvio sbilenco poco prima del pareggio. FIAMOZZI 5,5. Felici gli crea qualche patema e la Reggiana dalla sua parte manovra con il contagocce. Qualche iniziativa nel secondo tempo che però abbandona presto (15’ st Portanova 6. Crea scompiglio in area ospite ed alza il livello di pericolosità). CRNIGOJ 6. Confermato nell’undici dopo la grande prova di Bari, ha in effetti passo e piglio diversi rispetto ai primi mesi. Poi lo stop forzato (38’ pt Kabashi 6,5. Smista e gestisce palla e sblocca la contesa con una rasoiata di sinistro da applausi, primo centro stagionale).

BIANCO 6. Schermaglie continue con Butic che trova anzitempo gli spogliatoi. Una gara normale (e un po’ fa notizia) dopo tante da primattore, anche se quando alza i giri ne beneficiano tutti. PIERAGNOLO 5,5. Alterna buone cose a scelte non sempre congeniali. Non approfitta della superiorità numerica per incidere come potrebbe (15’ st Pajac 5. Ingenuità colossale nel concedere la punizione che resuscita la Feralpi. Poca qualità anche nei cross). MELEGONI 5. Ai margini del match per gran parte del primo tempo. Balestrero (sempre lui) respinge in spaccata un tiro a botta sicura (32’ st Varela S.V. Entra nell’azione del gol). GIRMA 6. Tecnica superiore, seppure ad intermittenza, da lui le uniche variazioni sul tema di uno spartito troppo piatto. Subisce il fallo da rosso (esagerato) di Fiordilino. Sull’1-1 invece è il giocatore più vicino alla superba deviazione di Balestrero.

ANTISTE 5,5. Che fatica da punta. Nesta dopo la mezz’ora lo decentra ma il copione poco cambia. Si accende al 14’ della ripresa quando la traversa respinge un bel colpo di testa. Trovare altri spunti però è impresa ardua.

Matteo Genovesi