Le pagelle. Satalino stavolta fa cilecca. Portanova non finalizza

SATALINO 5. Ordinaria amministrazione e qualche bella uscita alta, fino all’incornata di Pandolfi sulla quale le responsabilità sono inequivocabili.

SAMPIRISI 6. La solita gara solida e di sostanza. Ammansisce Baldini senza dover strafare. Finisce da terzino.

ROZZIO 6. Nel finale da centravanti costringe Kastrati al grande intervento. Cerca di accorciare su Pandolfi in occasione dello svantaggio, ma sono più i meriti dell’attaccante .

MARCANDALLI 6,5. In teoria un potenziale problema il brevilineo Vita, e invece il centrale genoano sfrutta il gap fisico e non sbaglia un intervento. Unico appunto il passaggio errato da cui nasce il raddoppio ma siamo nella trequarti granata ed in superiorità numerica: assolto.

FIAMOZZI 6. Senza rubare l’occhio, mette un paio di cross invitanti che i compagni non capitalizzano (37’ st Okwonkwo S.V. Ex di turno, secondo spezzone in campionato, da trequartista nel 4-3-1-2).

BIANCO 6,5. Che peccato quando sfiora l’eurogol sul finire del primo tempo dopo un irresistibile affondo. E’ ovunque e quando esce (a sorpresa) la squadra perde un punto fermo (24’ st Blanco 5,5. Lo spagnolo entra a centrocampo. La tecnica si vede, pesa tanto però l’occasione sparata a lato che riaprirebbe il match).

CIGARINI 6. Cadeau per Melegoni dopo un quarto d’ora non sfruttato. Regia lucida e una traversa su punizione. Va in difficoltà e in solitudine quando i granata vanno in (eccessiva) trazione offensiva (37’ st Reinhart S.V. Seconda presenza anche per l’argentino).

PIERAGNOLO 6. Ad intermittenza nella prima frazione, alza i giri dopo il riposo quando fa ammonire Amatucci e infila un paio di traversoni (37’ st Pajac S.V. Qualche minuto a tutta fascia).

PORTANOVA 5. L’infortunio di Girma e la grande prestazione di Venezia lo rilanciano dal primo minuto, unica novità di giornata. Parte da destra per cercare di riempire l’area. Ha due occasioni importanti che non capitalizza e in una giornata così hanno un peso enorme.

MELEGONI 5. Dalla trequarti mancina, calcia alle stelle davanti a Kastrati ad inizio partita e da lì sono più errori che cose buone (24’ st Pettinari 5,5 Un paio di belle giocate, in area però nemmeno lui trova la zampata).

GONDO 5,5. Un assist col contagiri che Portanova annulla sul palo esterno. Riferimento per i compagni che lo cercano con continuità, ma le incertezze in fase di conclusione stavolta sono un macigno grande così.

Matteo Genovesi