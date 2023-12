Le pagelle. Varela pasticcione, Bianco ok Antiste e Nardi sono dei fantasmi

BARDI 6,5. Che salvataggio in uscita bassa su De Luca all’alba del match. Risponde presente anche in altre situazioni pericolose, ma ormai non è più una notizia. Sul secondo gol ha dato una brutta palla a Fiamozzi che infatti è andato in difficoltà.

SAMPIRISI 6. Tra i pochi a mantenere i nervi saldi di fronte alla pressione blucerchiata. Alla ricerca della miglior condizione, regge l’impatto con gli avversari, sfruttando anche l’esperienza (38’ st Lanini S.V. Qualche minuto sulla trequarti mancina). ROMAGNA 6. Anche lui non è esente da errori in occasione dello svantaggio, ma per il resto del match mantiene lucidità in impostazione e spesso esce vincitore dai duelli individuali. Subisce nel finale il colpo da La Gumina che porta il rosso alla punta ospite.

MARCANDALLI 5. Esce dopo un primo tempo (gli girava la testa) in cui conferma una flessione fisica e qualche insicurezza di troppo. Avvia involontariamente il contropiede doriano dello 0-1, tentando poi invano di chiudere in extremis su Kasami (1’ st Szyminski 6. Discreta padronanza ed un colpo di testa in area avversaria che probabilmente poteva sfruttare meglio). FIAMOZZI 5,5. Seconda consecutiva da titolare. Non demerita nel primo tempo. Gioca una palla incomprensibile che la Samp trasforma nel raddoppio, affossando i granata poco dopo l’intervallo. Assist per Portanova nel finale.

NARDI 5. Il centrocampo tecnico e muscolare (e spesso in sovrannumero) della Samp lo riduce a comparsa. Pomeriggio complicato e speso a rincorrere gli altri (15’ st Melegoni 5,5. Qualche giocata elegante, senza riuscire ancora a fare la differenza).

BIANCO 6. Un bel destro che Stankovic disinnesca in angolo, sette polmoni, atteggiamento giusto anche se il periodo non è scintillante nemmeno per lui. PIERAGNOLO 5,5. Rischia subito su una leggera trattenuta in area su Esposito. Sfida a tutta velocità con De Paoli. Se dietro fa il suo, nella fase di spinta latita.

VARELA 5. L’unica da titolare alla prima giornata a Cittadella. Qualche spunto nei primi 45’, la ripresa invece è anonima e colma di errori anche da matita blu.

PORTANOVA 5,5. Merito innegabile quello di riaprire il match nel finale, ma l’apporto nella totalità del match (e più in generale nelle ultime settimane), considerando aspettative e qualità dell’ex genoano, resta sotto gli standard.

ANTISTE 4,5. Il ruolo di punta centrale di certo non lo agevola, nel taccuino però di iniziative del giovane francese proprio non c’è traccia (15’ st Gondo 5. Il sandwich tra Stankovic e Verre che Fourneau trasforma incredibilmente in fallo della punta granata, grida vendetta. Impresa ardua però ricordare altro nello spezzone di partita, figlio di una forma assolutamente da ritrovare).

Matteo Genovesi