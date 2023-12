Le pagelle. Varela: scossa e assist. Melegoni ancora bocciato

BARDI 6. Stavolta il mantello da supereroe non serve. Intuisce il rigore, ma è imparabile.

SAMPIRISI 6,5. Non giocava 90’ interi in casa dal 7 ottobre. Non è ancora al 100%, lì sulla destra non è andato in affanno: prezioso.

ROMAGNA 6. Nel primo tempo un lancio per Fiamozzi è d’alta classe. Ritorna in campo a distanza di 75 giorni: lo fa con la fascia da capitano e con una prova senza acuti ma senza difficoltà. Bel duello aereo con Borrelli (dal 17’st Varela 7: Adorni rischia il rigore quando lo abbatte di poco fuori area. Poi ’Momo’ sgasa su Bertagnoli e crossa per Girma-gol. Il migliore, reclama spazio)

MARCANDALLI 6. Deve alzare bandiera bianca per un problema fisico. Prima è un po’ il solito: alcuni recuperi e alcune amnesie in costruzione (dal 17’st Szyminski 6: dirige la difesa nell’ultima parte).

FIAMOZZI 6. Torna titolare dopo la disfatta di Terni (30 settembre). Gioca una delle partite più tranquille degli ultimi tempi, per lui non tanto fortunati. Non spinge troppo, ma è ordinato (dal 29’st Gondo S.V.: complicato essere severi con una punta che rientra dopo problemi fisici e nel quarto d’ora finale si ritrova con un compagno di meno).

NARDI 5,5. Due sgroppate stile vecchi tempi fanno stropicciare gli occhi. Ma perde presto lucidità. Riparte male dopo la pausa e viene sostituito (dal 17’st Da Riva 5,5: al 98’ ha una palla nel cuore dell’area lombarda che non era semplice, ma la liscia malamente).

BIANCO 6. Gli capitano due occasioni dal limite al 16’: sempre murato. Al 44’ Melegoni lo serve e lui non tira perdendo l’attimo. Sua l’apertura per Varela che dipingerà per Girma. Non un Bianco super, ma anche così è fra i più affidabili.

LIBUTTI 6. Le sue pagelle sono ripetitive, ma ’Libu’ è questo: un soldatino che sa di non essere un dribblatore né un velocista e quindi fa sempre le giocate più semplici. Ma anche giocare semplice non è facile.

PORTANOVA 5,5. Bella punizione quando fa volare Lezzerini. Bene anche nella ripresa nel murare Bianchi in piena area. Però, per uno con la sua qualità, è troppo poco. Mai pericoloso in zona offensiva.

MELEGONI 5. Elegante: raro vedere uno così alto con questo tocco e questa ’danza’. Ma non è concreto. Fa tutto bene al 27’ e poi calcia addirittura in rimessa laterale. Poco prima dell’intervallo è in piena area ma tenta un difficile assist per Bianco, invece di calciare (dal 1’st Girma 6: entra e prende un clamoroso palo. Bravo e fortunato nel gol: la palla gli carambola addosso, ma lui c’è e ci crede. Poi due gialli: da già ammonito non puoi entrare così in mezzo al campo.

ANTISTE 4,5. Non che avesse fatto sfracelli, ma rovina una prova di sacrificio con una scellerata scivolata da dietro su Bianchi in piena area e proprio al 90’.