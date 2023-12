L’inchiesta sulla Serie B. Allenatori d’accordo: il Catanzaro è la sorpresa

Catanzaro come sorpresa del campionato, mentre Parma, Cremonese e Venezia saranno le tre promosse nella massima serie.

È quanto emerge nel tradizionale sondaggio di metà campionato promosso dall’agenzia giornalistica Italpress coinvolgendo i venti tecnici della Serie B.

La squadra di Vincenzo Vivarini, con 16 preferenze, risulta essere di gran lunga la sorpresa del torneo precedendo Cittadella (3) e Lecco (1).

Il francese del Parma Ange-Yoan Bonny è invece risultato il calciatore più votato come rilevazione (3 voti), seguito dal belga del Catanzaro Jari Vandeputte e dallo spagnolo della Sampdoria Pedrola (2 voti).

Per i tecnici di serie B le tre promosse saranno Parma (17 voti), Cremonese e Venezia (15 voti a testa). L’unica altra squadra a ricevere voti è stata il Como (2). Per la Reggiana sono stati menzionati come giocatori rivelazione Bianco (scelto da Maran) e Marcandalli (il preferito di Zaffaroni).

Queste le tre domande rivolte ai tecnici: 1. Squadra sorpresa del campionato 2. Calciatore rivelazione 3.

Le tre promosse

Pasquale Marino (Bari) 1. Cittadella 2. Sibilli (Bari) 3. Parma, Cremonese, Venezia.

Rolando Maran (Brescia) 1. Cittadella 2. Bianco (Reggiana) 3. Parma e Cremonese.

Vincenzo Vivarini (Catanzaro) 1. Catanzaro 2. Katseris (Catanzaro) 3. Parma, Cremonese, Venezia.

Edoardo Gorini (Cittadella) 1. Catanzaro 2. Cassano (Cittadella) 3. Parma, Cremonese, Venezia.

Cesc Fabregas (Como) 1. Catanzaro 2. Vandeputte (Catanzaro) 3. (non espresse).

Fabio Caserta (Cosenza) 1. Cittadella 2. Raimondo (Ternana) 3. Parma, Cremonese, Venezia. Giovanni Stroppa (Cremonese) 1. Catanzaro 2. Antov (Cremonese) 3. Parma, Venezia, Como.

Marco Zaffaroni (FeralpiSalò) 1. Catanzaro 2. Marcandalli (Reggiana) 3. Parma, Cremonese, Venezia.

Alberto Aquilani (Pisa) 1. Catanzaro 2. Tramoni (Pisa) 3. Parma, Cremonese, Venezia.

Alessandro Nesta (Reggiana) 1. Catanzaro 2. Biasci (Catanzaro) 3. Parma, Cremonese, Venezia.

Andrea Pirlo (Sampdoria) 1. Catanzaro 2. Bernabè (Parma) 3. Parma, Cremonese, Venezia.

Luca D’Angelo (Spezia) 1. Catanzaro 2. Bonny (Parma) 3. Parma, Cremonese, Venezia.

Fabrizio Castori (Ascoli) 1. Catanzaro 2. Bonny (Parma) 3. Parma, Cremonese, Venezia.

Emiliano Bonazzoli (Lecco) 1. Catanzaro 2. Sersanti (Lecco) 3. Parma, Cremonese, Venezia. Paolo Bianco (Modena) 1. Catanzaro 2. Bozhanaj (Modena) 3. Parma, Cremonese, Venezia.

Eugenio Corini (Palermo) 1. Catanzaro 2. Vandeputte 3. (non espresse).

Fabio Pecchia (Parma) 1. Lecco 2. Pedrola (Sampdoria) 3. (non espresse).

Federico Valente (Sudtirol) 1. Catanzaro 2. Mann (Parma) 3. Parma, Venezia, Como.

Paolo Vanoli (Venezia) 1.Catanzaro 2. Pedrola (Sampdoria) 3. Parma e Cremonese.

Roberto Breda (Ternana) 1. Catanzaro 2. Bonny (Parma) 3. Parma, Cremonese e Venezia.

f.p.