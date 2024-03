"Lo dico forte: era ora!». Nesta si gode il blitz: "Sterzata salvezza»

"Abbiamo vinto e posso dirlo forte: era ora". La vittoria stava diventando una chimera per Alessandro Nesta, che si gode il successo tanto cercato. "Nelle ultime quattro abbiamo fatto partite forse migliori di quella di Catanzaro, raccogliendo solo tre pareggi: vedo questa vittoria come un premio per tutto questo periodo, sono veramente molto contento". Classifica corta e i playoff tornano ad un solo punto. "Non ci penso neanche. Abbiamo dato una sterzata alla salvezza, perché ricordiamoci che l’obiettivo è sempre quello e già dalla prossima dobbiamo fare ancora punti per salvarci. È l’unico pensiero". Tante assenze, ma tutti hanno risposto bene. "Buon segnale, si vede che c’è una base importante. A volte fai bene, altre meno, ma possiamo dire che siamo stati quasi sempre competitivi con tutti". Satalino ha sostituito Bardi. "Grande. È difficile giocare in contesti così difficili dopo che stai in panchina tutto questo tempo". Nesta ha avuto da ridire con qualcuno della panchina calabrese nel finale. "Non era con Vivarini il problema, lui è un amico e ci conosciamo. Non faccio nomi, ma ho avuto qualcosa con un giocatore. Diciamo che i giovani devono imparare a stare al mondo, per stare ad alti livelli devi essere un buon giocatore e devi anche avere educazione". Due gare col Catanzaro, due vittorie. "Ognuno ha la sua bestia nera: noi abbiamo sempre perso con la Ternana, il Catanzaro ha problemi con noi (ride, ndr). Scherzi a parte, Vivarini fa un grande calcio, i suoi giocatori migliorano sempre rispetto all’inizio, per questo la vittoria è davvero bella". Anche Paolo Rozzio ai microfoni. "Un bel pomeriggio, con tre punti che valgono sempre tre, ma a livello di spessore qualcosa in più". Vincere soffrendo, per salvarsi. "Sapevamo quanto sarebbe stata dura, Iemmello è tra i migliori della categoria e dietro abbiamo lavorato tanto. È la mentalità giusta per raggiungere la salvezza". Sabato arriva lo Spezia. "Ci piacerebbe tanto vincere in casa. Va anche detto che noi abbiamo un obiettivo chiaro, e va bene raggiungerlo anche così, ovvero facendo meglio in trasferta. Però mi dispiace non dare soddisfazioni ai tifosi nelle gare in casa". Decisivo Natan Girma, che traccia la strada. Così lo svizzero. "Vittoria che fa bene alla mente. Il gol? Con Bianco ho grande intesa, siamo stati bravi". Sabato lo Spezia. "La testa è già lì…".