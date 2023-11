Lo Spezia non punge. Pari a Lecco, Alvini via?

Sono andati in scena ieri sera i due recuperi della seconda giornata di Serie B che hanno visto in campo Lecco-Spezia e Palermo-Brescia.

I lombardi confermano di essere in un buon momento di forma e raccolgono il quarto risultato utile consecutivo fermando i liguri sullo zero a zero.

Un pareggio che invece ‘sta stretto’ alla squadra di Max Alvini che resta inchiodata al terzultimo posto, raggiunta proprio dal Lecco che però ha una partita in meno. La panchina dell’ex trainer della Reggiana - che era chiamato a una vittoria scacciacrisi - continua quindi ad essere a forte rischio. Non è da escludere che già nelle prossime ore possa esserci il cambio anche se gli impegni ravvicinati (Spezia in campo domenica alle 16,15 contro la Ternana) potrebbero concedere al tecnico di Fucecchio un’ultima prova d’appello.

Riprende invece slancio il Palermo di Eugenio Corini che mette in tasca tre punti importanti superando il Brescia e si riporta al terzo posto ad appena una lunghezza dal Venezia.

I rosanero si impongono al ‘Barbera’ grazie a un gol del centrocampista Mamadou Coulibaly al minuto 27, mentre all’84°assistono all’espulsione del proprio trainer per proteste.

Contestualmente si apre la crisi per le Rondinelle di Daniele Gastaldello, arrivate alla quarta sconfitta consecutiva dopo quelle con Modena, Bari e Cittadella. Per completare (finalmente…) il quadro dei recuperi, adesso mancano solo due partite, ovvero Como-Lecco e Sudtirol-Brescia. Entrambi gli incontri sono già stati messi in scaletta per martedì 28 novembre, con il fischio d’inizio previsto alle 18,30.

A dirigere la gara tra Cosenza e Reggiana sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Belsanti. Il fischietto toscano ha già arbitrato la Reggiana in Serie C in sei occasioni e con lui sono arrivate Il ‘quarto uomo’ sarà Costanza, mentre a Var ci saranno Maggioni e Muto.

La prevendita che riguarda i tifosi granata per la partita in programma sabato alle 14 al ‘San Vito-Marulla’ sarà attiva fino alle 19 di domani tramite il circuito online ‘Vivaticket’ e in tutte le rivendite autorizzate oltre che al Reggiana Calcio Store di via Piccard 16B. Il prezzo del biglietto è di 16 euro e in occasione della gara i tifosi dovranno presentarsi all’ingresso con il ticket stampato in formato cartaceo e un documento d’identità valido. Francesco Pioppi