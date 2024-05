L’ultima giornata. Tutti i match iniziano alle 20.30

Si chiude alle 20,30 il campionato, con alcuni verdetti ancora da emettere. Como e Venezia si giocano la seconda promozione diretta in Serie A, con i lariani che, attesi al Sinigaglia da un Cosenza tranquillo, vedono vicina la linea del traguardo; più difficile per i lagunari, che giocano a Spezia contro una avversaria che non ha ancora la salvezza in tasca. Al terzultimo posto ci sono appaiate Bari e Ascoli: i galletti contano sul fattore San Nicola contro il Brescia, i bianconeri ospitano il Pisa. Non può dormire sonni tranquilli la Ternana, ospite di una Feralpisalò già retrocessa. A Catanzaro c’è la Samp, a Cremona il Cittadella; il Modena va a Lecco, il Sudtirol chiude contro il Palermo.

Classifica: Parma 75, Como 72, Venezia 70, Cremonese 64, Catanzaro 60, Palermo 53, Sampdoria (-2) 52, Brescia 51, Sudtirol 47, Cosenza, Cittadella, Pisa e Reggiana 46, Modena 44, Spezia 41, Ternana 40, Bari e Ascoli 38, Feralpisalò 33, Lecco 26.