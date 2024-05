Magia di Portanova, poi si spreca troppo. Il Parma riacciuffa il derby su rigore

REGGIANA

1

PARMA

1

REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Libutti, Romagna (dal 1’ st Szyminski), Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi (dal 27’ st Cigarini), Bianco, Pieragnolo; Portanova (dal 40’ st Vido), Melegoni (dal 25’ st Varela); Pettinari (dal 25’ st Vergara). A disp.: Sposito, Bardi, Pajac, Blanco, Reinhart, Antiste, Okwonkwo, . All.: Rubinacci (Nesta squalificato).

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Coulibaly, Delprato, Valenti, Ansaldi; Cyprien (dal 9’ st Bernabè), Sohm; Partipilo (dal 9’ st Man), Bonny (dal 38’ st Charpentier), Camara (dal 18’ st Mihaila); Colak (dal 9’ st Hernani). A disp.: Chichizola, Turk, Estevez, Begic, Hainaut, Circati, Di Chiara. All.: Pecchia.

Arbitro: Ghersini (Lombardo-Miniutti). IV uomo: Rispoli. Var/Avar (Maggioni-Di Vuolo)

Reti: Portanova al 26’ pt, Bonny al 16’ st

Note: ammoniti Cyprien, Kabashi, Fiamozzi, Delprato, Cigarini, Vergara. Angoli 4-4. Rec 1’+ 5’. Spettatori totali: 16.121.

L’ottantesimo derby dell’Enza finisce in parità, con l’urlo granata che resta lì, strozzato in gola. La Reggiana ha giocato una partita col cuore in mano, onorando al massimo una cornice di pubblico spettacolare (16.121 record stagionale), ma ha graziato il Parma quando poteva dargli il colpo ferale. E il calcio è così: crudele. Portanova aveva siglato il vantaggio con un gol da fuoriclasse, partendo da sinistra e facendo fuori Valenti con un tunnel, piazzandola poi sul palo più lontano. Subito dopo erano arrivate occasioni a grappoli, almeno tre clamorose: prima con Melegoni che ignorava Pettinari tutto solo al centro dell’area, poi con Kabashi che faceva lo stesso con Portanova e infine con Pieragnolo che sparava alto sulla traversa solo davanti al portiere. Se i ragazzi di Nesta – che ha seguito la partita dalla tribuna stampa – avessero chiuso il primo tempo con un paio di gol di scarto non ci sarebbe stato nulla da dire. E pure nella ripresa, sempre con Portanova (minuto 56) il raddoppio era sembrato cosa fatta fino alla parata di Corvi. Poi però il destino è passato all’incasso con l’ennesimo horror show di Fiamozzi: falciata ad Ansaldi (defilato sulla sinistra…) e calcio di rigore, trasformato da Bonny. In quel momento il fuoco granata si è comprensibilmente affievolito, ma ha ripreso sul finale. Giusto il tempo di disegnare un’altra beffa, con un super gol di Libutti al 93’ annullato per fuorigioco. Cala così il sipario, con la Reggiana che conclude il campionato all’undicesimo posto. Un risultato che ogni tifoso avrebbe sottoscritto ad agosto, ma sul quale adesso sarebbe bello costruire qualcosa di ancora più ambizioso.