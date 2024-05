Manolo Portanova. Il duello

Manolo Portanova e Adrian Bernabè sono probabilmente gli uomini con più qualità a centrocampo per le rispettive squadre. Il granata classe 2000 ha certamente più forza fisica e ‘gamba’, mentre il 2001 spagnolo dei gialloblù possiede forse più tecnica nello stretto e in velocità. Entrambi però sono decisivi per le sorti delle rispettive squadre. Il gioiellino di Pecchia ha avuto un rendimento più costante (8 gol e 4 assist in 34 partite) rispetto a talento di proprietà del Genoa (4 reti e 4 assist in 35 gare) anche se quest’ultimo sta disputando un finale di campionato in crescendo e ha firmato due delle vittorie più importanti in assoluto: a Venezia (gol e assist) e Palermo (rete su punizione). Il derby, si sa, rende tutto più suggestivo e per entrambi ci può essere l’occasione per mettere il punto esclamativo sulla stagione.