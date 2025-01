Marcandalli verso Venezia. Ieri presentati due progetti granata: ’Passion’ e ’Orientacalcio’. L’ex Kargbo vicino al Blackburn

Augustus Kargbo, indimenticato eroe della promozione in Serie B del 22 luglio 2020, è pronto a lasciare il Cesena per vestire la maglia del Blackburn Rovers attualmente sesto in classifica nella Championship inglese che vede il Leeds capolista. La freccia classe ’99 della Sierra Leone è infatti al centro di una trattiva tra i due club che potrebbero arrivare presto a definire un accordo: l’offerta iniziale è di circa 800mila euro, con i romagnoli che chiedono un milione per lasciarlo partire, ma c’è ottimismo sul buon esito dell’operazione.

Nel frattempo anche un altro ex ha cambiato maglia: Filippo Melegoni è infatti un nuovo giocatore della Carrarese. Il Genoa lo ha ceduto in prestito ai toscani fino alla fine della stagione, stessa formula con cui potrebbe far cambiare casacca anche ad Alessandro Marcandalli che tra le varie pretendenti (tra cui Empoli e Palermo) sembra aver scelto il Venezia, con la volontà di restare in Serie A.

Tornando alla Reggiana, ieri la ‘Sala della Rocca’ del castello di Montecchio ha ospitato la presentazione dei progetti ‘Passion’ e ‘Orientacalcio’ che la Reggiana ha sviluppato insieme all’Università di Modena e Reggio Emilia e Cis (Confindustria) nell’ambito di ‘Provincia Granata’. ‘Passion’ propone di intervenire sui fattori relazionali che prevengono il bullismo negli ambienti sportivi oltre che nella vita quotidiana; si tratta di una ricerca-intervento che vuole sostenere l’abitudine ad attuare comportamenti prosociali da parte di giovani atlete e atleti, favorendo il rispetto delle regole di squadra oltre che delle abitudini di scambio più positive. ‘Orientacalacio’ promuove lo sport, il calcio in particolare, come elemento fondamentale nella crescita di un giovane atleta, ma complementare allo sviluppo scolastico e professionale e alle relative scelte, soprattutto nella fascia d’età 12-18 anni. Ad intervenire nel merito dei due progetti, sono state le rispettive referenti, la dottoressa Elisa Bisagno, docente Unimore e responsabile di ‘Passion’ insieme alla dottoressa Francesca Sorbi, direttrice generale di Cis e coordinatrice progetto ‘Orientacalcio’. Il vicepresidente Giuseppe Fico e il direttore marketing e comunicazione Alessandro Marconi hanno rappresentato il club nell’incontro che ha visto tra i presenti anche Fausto Torelli, sindaco di Montecchio.

