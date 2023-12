Martedì di nuovo in campo. Non c’è tempo per specchiarsi: arriva il Catanzaro

Non c’è tempo per specchiarsi e per godersi i postumi di una vittoria attesa da quasi due mesi: a Santo Stefano arriverà a Reggio il Catanzaro (ore 12.30) per l’ultima del girone d’andata.

Sarà un Natale di lavoro in casa Reggiana: stamattina il gruppo calciatori sarà già agli ordini di Nesta, così come domani, giorno di Natale.

Il diciannovesimo turno sarà tutto disputato martedì, e aprirà le danze proprio il lunch match Reggiana-Catanzaro. Gli ospiti potranno contare su un grande seguito: sono 1102 i tagliandi venduti ai tifosi calabresi. Sono 618, invece, quelli acquistati dai tifosi reggiani. Non ci sarà Cigarini, espulso ieri. Tornerà probabilmente dal primo minuto Marcandalli, che ieri ha riposato per tutta la partita: prima volta per lui oltre la squalifica nel derby col Parma dopo l’espulsione rimediata col Palermo. La Reggiana, con 20 punti, sogna di andare al giro di boa a quota 23, un bottino che sarebbe molto buono considerando anche tutte le vicissitudini, soprattutto riguardanti gli infortuni. Il Catanzaro ieri ha perso in maniera clamorosa: avanti di 2-0 all’intervallo, si è fatto rimontare (in Calabria) dal Brescia che ha poi vinto 3-2. Una prova dura, quella di martedì, ma l’imprevedibilità della Serie B rende tutto lecito.