Mercato dilettanti. Zaoui lascia Baiso e va a Carpineti. La FalkGalileo prende Mattioli

Continuano i movimenti

nel mercato di riparazione dilettantistico che, lo ricordiamo, chiuderà venerdì 22 dicembre alle ore 19.

In Eccellenza, il Brescello Piccardo ha salutato il difensore Lorenzo Bertoli (che prima della fusione era al Brescello), classe 2000 che è sceso in Promozione per rinforzare il fanalino di coda del girone A , la Polisportiva il Cervo.

Sempre in Promozione colpo del Fiorano che ha preso Marko Malivojevic, jolly offensivo del 1995 e fratello di Milos: Marko era allo Spilamberto, e lo ricordiamo in alcune reggiane come, per esempio, la Folgore Rubiera.

In casa Atletic Progetto Montagna, ultimo nel girone B, da monitorare la situazione della punta Amarildo Sula, 24 anni: potrebbe lasciare la compagine gialloblù. Il BaisoSecchia ha salutato Yassir Zaoui, trequartista del 1998 che continuerà la stagione in Prima categoria al Carpineti, che vuole risalire la classifica (è ultimo). Proprio il Carpineti ha ufficializzato anche un altro rinforzo, stavolta in difesa: preso Fabio Conti, classe 1997 che era in forza al Daino Santa Croce e che torna in appennino dopo l’esperienza col Real Casina di qualche stagione fa. Fa il percorso inverso il centrocampista Filippo Iotti (1998): lascia Carpineti per completare la stagione al Daino.

Tornando alla Promozione, il Vezzano si è mosso, sempre in difesa: preso Simone Neri, duttile difensore del 2002 che era al Montecchio. In Prima categoria bel colpo, ancora una volta per la difesa, in casa FalkGalileo: arriva Davide Mattioli, 33enne ex Virtus Libertas. Nel reggiano lo abbiamo visto anche col Montecchio.

In Seconda lo United Albinea non potrà contare più su Simone Stefani, jolly di centrocampo di 28 anni: continuerà in Seconda ma passando al Roteglia, secondo nel girone E con ambizioni di promozione.