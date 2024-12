Mister Viali: "La visita di Amadei ci dà la carica per affrontare la Cremonese"

Stamattina (ieri, ndr) è passato il patron Amadei a farci in bocca al lupo e ci ha fatto davvero tanto piacere sia a me sia ai ragazzi. Sentire questa condivisione anche nei momenti di difficoltà è molto importante per noi e lui sa usare sempre le parole giuste.

Una spinta in più per fare il blitz a Cremona, mister Viali si augura che la visita del numero uno granata possa infondere quel pizzico di autostima che in questo momento manca alla squadra, reduce da una buona prestazione col Sassuolo in cui però alla fine non sono arrivati punti. "Quella sfida ci ha lasciato con l’amaro in bocca, ma adesso abbiamo voltato pagina e mi aspetto che la squadra giochi sempre con quella convinzione – spiega il tecnico – veniamo da una buona settimana di lavoro, gli unici assenti saranno Rozzio e Cigarini.

La Cremonese? È una squadra forte, costruita per la promozione diretta e che dopo il ritorno di Stroppa ha ritrovato entusiasmo. Lavorano assieme già dalla passata stagione e hanno un’identità ben definita. Possiedono grande capacità di palleggio e un giocatore come Vazquez che può segnare o creare palle gol per i compagni con grande semplicità e fantasia. Insomma, non volevo esaltarli ma sono oggettivamente forti in ogni settore.

La Reggiana dovrà quindi gettare il cuore oltre l’ostacolo e soprattutto essere più cinica nei momenti chiave del match: "Gli episodi nelle due aree fanno la differenza e qui dobbiamo migliorare – ammette l’allenatore - ma sono anche convinto che se la mentalità sarà questa, gli episodi inizieranno a sorriderci. Il modulo? A me interessa che la squadra abbia le idee chiare su cosa fare in campo a livello di concetti, poi un metro più avanti o più indietro non cambia nulla. Come ha detto recentemente Mario (Sampirisi, ndr) dobbiamo portare a casa qualcosa di più dalla nostre performance anche a costo di non essere belli".

Impossibile strappargli qualcosa su eventuali rinforzi: "Sapete che faccio fatica a parlare di mercato anche in agosto, quando è aperto, figuriamoci adesso… Comunque siamo troppo concentrati sul nostro percorso: da qui alle fine dell’anno ci sono cinque partite fondamentali (Cremonese, Modena, Cittadella, Juve Stabia e Mantova, ndr) non dobbiamo assolutamente farci distrarre dal nostro obiettivo". Avanti tutta.