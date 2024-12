Modena-Reggiana: il derby di Serie B che infiamma la rivalità storica

I ‘canarini’ ancora in Serie B? Ma com’è possibile? Ricordando i proclami provenienti d’oltre Secchia nell’anno della promozione (2021-2022) viene da chiedersi (con sano campanilismo, sia chiaro) cosa ci facciano ancora qui i ‘cugini’ d’oltre Secchia. E invece - guarda un po’ cosa ti combina il karma - oggi alle 15 dovranno sudare al ‘Città del Tricolore’ per sorpassare la Reggiana che, dopo l’entusiasmante blitz a Cremona, gli è davanti di un punto (18 a 17).

Sarà il derby numero 85 tra le due squadre, una sfida che ha sempre costellato la storia di questi club a partire dalla stagione 1920-1921, quando il Modena s’impose a Reggio per 5 a 0. Col passare degli anni le dinamiche sono cambiate e per ritrovare un successo dei ‘gialli’ qui, nella terra granata, bisogna risalire al 15 ottobre del 1950, sempre in Serie B, addirittura 74 anni fa.

Gli appigli al passato però finiscono qui, perché oggi vedremo in campo storie diverse. I granata vogliono continuare a macinare punti per poi affrontare tre sfide cruciali al top dell’autostima (Cittadella, Juve Stabia e poi Mantova), mentre la squadra di Mandelli - subentrato in corsa a Bisoli e ancora imbattuto (una vittoria e tre pareggi) – cercherà il blitz per inseguire quei playoff che sono in linea con gli investimenti estivi.

Defrel, Caso e bomber Mendes (pagato 2,4 milioni all’Ascoli) sono calibri per puntare alla Serie A, esattamente come Palumbo, centrocampista tra i migliori della categoria. La rosa costruita dal ds Andrea Catellani, reggiano doc, fin qui ha pagato dazio agli infortuni (Mendes out due mesi, stagione finita per Pergreffi) ma è di assoluta qualità e permetterà al Modena, a tempo debito, di spiccare il volo. Certo, Portanova e compagni le proveranno tutte per evitare che il decollo inizi proprio oggi.

Mister Viali non avrà a disposizione Sampirisi per un problema tendineo e anche Reinhart non è al meglio. Il difensore punta a recuperare per la trasferta a Cittadella, mentre il centrocampista argentino potrebbe stringere i denti e dare comunque una mano, giocando 50-60 minuti. Si va verso la conferma del 4-1-4-1 che sta dando certezze. I ballottaggi sono per i due terzini: Libutti e Fontanarosa sono favoriti, ma c’è anche l’opzione Fiamozzi.

A centrocampo dovremmo rivedere la ‘cerniera’ formata da Marras, Portanova, Reinhart, ‘Forrest Gump’ Sersanti e Vergara, con Pettinari punta centrale. Occhio però agli outsiders: Vido, Girma e Kabashi, i tre protagonisti del secondo gol allo ‘Zini’.

L’atmosfera sarà come al solito suggestiva: da Modena arriveranno 2164 tifosi, per una cornice che si aggirerà attorno alle 11mila unità. La Curva Sud ha preparato una coreografia speciale e ha chiesto a tutti i tifosi di entrare con largo anticipo. È tutto pronto per un grande pomeriggio di calcio.