Muroni fa doppietta e vede la B. Lanini, altro gol: stavolta ’di sponda’

Sarà la seconda promozione in B consecutiva per l’ex granata Mattia Muroni? Alzi la mano chi in estate aveva previsto un campionato ai vertici per il Mantova, dopo il divorzio dall’attuale presidente del Verona, Maurizio Setti. E invece i virgiliani (in rosa anche Erik Panizzi) continuano a stupire: nello 0-4 in casa Pergolettese, il mattatore è stato proprio il centrocampista sardo, autore di una doppietta (seconda in carriera, dopo quella in maglia Modena a febbraio 2021) con due tiri dal limite, curiosamente dalla stessa posizione, tre reti fin qui in stagione. Nove i punti di vantaggio sul Padova, sconfitto a sorpresa 2-0 dalla Giana Erminio, con Radrezza sostituito nell’intervallo, spezzone per Favale (errore sul raddoppio) e Zamparo (senza tiri) e Kirwan che resta a guardare. Sempre nel girone A di serie C, il Vicenza festeggia i 122 anni dalla fondazione con l’1-0 sull’Arzignano: nei biancorossi Cavion (bene) e Pellegrini dall’inizio, Rossi in panchina, pochi minuti per Laezza.

Nel girone C, scatenato Eric Lanini: 5° centro in maglia Benevento, quarto nelle ultime 3 partite, ma stavolta la rete non è proprio di quelle memorabili: deviazione fortuita su tiro dell’altro ex granata Nardi (ancora tra i migliori). Ma il Messina di Rosafio non molla e finisce 1-1. Gioca bene Hristov nel Potenza che blocca sullo 0-0 il Catania (Cianci ko alla mezz’ora), costa cara la sconfitta casalinga dell’Audace Cerignola (1-3 con il Monopoli, assist di Ardizzone nel terzo gol ospite) a mister Tisci, esonerato a fine match, insieme al collaboratore Daniele De Vezze, ex centrocampista, due stagioni in granata a inizio anni 2000, da un paio di mesi nello staff tecnico.

Nel girone B, si conferma seconda forza la Torres del sempre positivo Dametto, alla sesta vittoria consecutiva con il 2-1 all’Entella, si risolleva la Spal (3-1 al Rimini) che però perde durante il primo tempo Ghiringhelli (problema muscolare).

Dilettanti. In Serie D, la seconda rete in maglia L’Aquila di Marcheggiani (3 gol nella prima parte di stagione al Gavorrano) nel 2-0 della formazione di mister Cappellacci (ottimo Del Pinto, sufficiente Angiulli) sul Fano, nulla da fare (3-1) per la LFA Reggio Calabria (la Reggina post-fallimento) di Bruno Trocini (in campo Porcino e Zanchi) opposta al rullo compressore Trapani (imbattuto, 24 partite vinte su 27) del direttore sportivo Andrea Mussi.

In Eccellenza raggiungono quota 8 centri, Marco Guidone (doppietta) nel Cittadella Vis Modena (Narduzzo e Arati in rosa) e Angelo Nolè nel Francavilla. A 42 anni Paolo Zanardo segna ancora in Prima Categoria veneta: 4ª rete con la maglia del Cima Piave.

Curiosità. Ricordate Giuseppe Zampano? Il laterale 30enne, visto in granata nella non indimenticabile stagione di Serie B 2020/21, chiusa con la retrocessione, dopo un anno e mezzo di inattività (prima altre due esperienze senza acuti tra Andria e Potenza) anche per problemi fisici è ripartito dal massimo campionato di San Marino, tra le fila del La Fiorita.