Nel mirino il difensore Comuzzo. La Fiorentina lo cede in prestito

William Viali è conosciuto come un mister che vuole imporre il proprio gioco offensivo, ma da ex ‘stopper’ sta cercando di partire dalle fondamenta difensive. E così dopo l’ottimo colpo effettuato con l’ingaggio di Andrea Meroni, centrale classe ’97 e suo fedelissimo già al Cosenza, le sue attenzioni si sono rivolte a Pietro Comuzzo.

Classe 2005, nativo di San Daniele Friuli (Udine), piede destro (185 cm per 79 kg) è uno dei gioielli della ‘cantera’ della Fiorentina e potrebbe arrivare in prestito grazie (anche) a un assist di Roberto Goretti, ora braccio destro di Daniele Pradè. Il ragazzo è già entrato nel giro della nazionale Under 20 con cui ha esordito l’11 settembre nella vittoria contro la Repubblica Ceca e poi, nella scorsa stagione, ha debuttato anche in Serie A totalizzando 4 presenze. Un minuto col Napoli l’8 ottobre, due contro il Bologna il 12 novembre e poi 17 con il Frosinone l’11 febbraio e 18 il 28 aprile col Sassuolo. In tutti e quattro i casi è arrivata una vittoria, oltre che la fiducia incondizionata dell’ex mister della Viola, Vincenzo Italiano, che l’ha coinvolto anche per uno spezzone nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, questa volta persa per 4 a 1. Bravo in marcatura, spicca per capacità di lettura e senso dell’anticipo e adesso sembra arrivato il momento per lui di uscire dalla ‘comfort zone’ per un’esperienza che gli possa dare continuità tra i professionisti. La Reggiana da questo punto di vista ha un bel biglietto da visita visto lo sviluppo che è riuscito a dare a giovani di belle speranze come Marcandalli, Pieragnolo e soprattutto Bianco che - proprio partendo dalla Fiorentina - si è affermato in Serie B con la maglia granata. Per vederlo a disposizione di Viali potrebbero servire ancora alcune settimane, perché Palladino - nuovo mister della Fiorentina - vorrebbe testarlo in ritiro assieme ad altri ragazzi promettenti.

Nel frattempo il Pisa ha scelto il nuovo direttore sportivo: si tratta di Davide Vaira, ex Modena, che domani firmerà un contratto pluriennale e poi chiuderà il cerchio ingaggiando l’allenatore che dovrebbe essere Filippo Inzaghi. Questione di ore o al massimo di un paio di giorni per l’approdo di Vincenzo Vivarini al Frosinone, mentre al Catanzaro potrebbe finire quell’Alberto Aquilani che aveva tentennato di fronte alla proposta della Reggiana.