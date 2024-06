Nesta a Las Vegas. Il mister a un meeting organizzato dalla Lega

Mentre i tifosi della Reggiana sono ansiosi di conoscere quale scelta farà Alessandro Nesta per il proprio futuro, il mister sta trascorrendo alcuni giorni a Las Vegas dov’è intervenuto a un meeting di ‘ITA’ Italian Trade Agency un’agenzia governativa italiana impegnata nello sviluppo del commercio con l’estero, in collaborazione con Lega Serie A.

Successivamente il trainer si è intrattenuto per un brindisi con l’amico Gian Luca Voulaz e a Simone Giani, influente producer e dj italiano co-fondatore del popolare gruppo house Meduza.

Impossibile cogliere qualche tipo di segnale riguardante la Reggiana che però, entro mercoledì, vuole giustamente avere una risposta.

Sul tecnico, com’è noto, è forte l’interesse del Monza e nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni anche la Lazio, alle prese con la separazione da Igor Tudor e alla ricerca di un nuovo profilo che possa accontentare anche la piazza. Nesta, da questo punto di vista, sarebbe un colpaccio da parte del presidente Lotito perché parliamo di una delle più grandi bandiere del club capitolino. Sullo sfondo ci sono anche altre società come Venezia e Palermo.

Questo ‘tira e molla’ però sembra destinato a concludersi in tempi brevi anche perché la Reggiana, in caso di separazione, non avrà margini di errore nella scelta del suo successore e deve iniziare il prima possibile ad impostare la nuova squadra. Dopo aver già perso il direttore sportivo Goretti, passato alla Fiorentina, cambiare anche il tecnico sarebbe un passo più che mai delicato.