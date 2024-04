Nesta: "Di playoff adesso non parlo". Cigarini: "Un pensierino lo si può fare..."

"Quali risultati ho visto subito dopo la fine della partita? Nessuno, giuro, mi sono goduto la felicità coi ragazzi, se lo meritano". Alessandro Nesta non si sbilancia: gode, ma con prudenza. "Io pensieri di playoff non ne faccio, prima di tutto devo salvarmi. Poi se casco dentro i playoff non mi tiro indietro, ma sono prudente. A volte perdiamo giocatori per infortuni lunghi, poi non sempre sotto di 2-0 le ribalti…ci vuole calma".

La Reggiana ha battuto ancora una volta una big (con le prime sei ha perso solo in casa col Palermo) e ha centrato il sesto successo in trasferta. "Mi ripeto, ma è davvero inspiegabile: nemmeno da giocatore mi era mai capitato di andare nettamente meglio fuori casa. Però mi dispiace, perché abbiamo bisogno di altri punti e dobbiamo ottenerli anche in casa dove purtroppo ci perdiamo un pochino. Dobbiamo sfruttare il tifo. Sulle big credo sia una questione di distanze: con le squadre di medio o bassa classifica forse tendiamo a prendere gli avversari alti e perdiamo le misure".

Nesta entra nel merito della remuntada di Venezia. "Sul 2-0 volevo vedere i successivi 3-4 minuti, e ho visto che abbiamo continuato a giocare. Per me abbiamo fatto bene, anche prima dei loro gol. Ci siamo un po’ allungati, ma abbiamo fatto una grande partita".

Girma ha alzato bandiera bianca, e per lui è entrato uno scatenato Portanova. "Dopo qualche partita così così, Manolo è entrato alla grande. Per Girma vediamo: gli si è girato un po’ il ginocchio sinistro, non sembra una cosa super grave però farà delle visite".

Quarto gol per Pieragnolo. "Buon per lui e…per il Sassuolo, visto che è loro (ride scherzosamente, ndr)". Sei punti su sei col Venezia. "Va così, con la Ternana zero in due gare, col Catanzaro sei in due. Il presidente Salerno era super carico a fine gara, io tengo il profilo un po’ più basso…".

Microfono anche a Luca Cigarini. "Vittoria pesante, mentalmente e per la classifica". Poi una battuta. "Abbiamo abbracciato Rozzio nel 2° gol anche se era autorete? Mica potevamo abbracciare il loro giocatore...scherzi a parte è un privilegio giocare con Paolo, un grande capitano e si merita tutto". Sui playoff. "Credo che dopo questa gara un pensierino si possa anche fare. Non dovrà mancare umiltà, e dobbiamo essere coscienti di essere gli ultimi arrivati, ma senza alzare troppo la cresta perché no?". Continua il tormentone delle grandi gare in trasferta. "Non credo sia una cosa mentale, ma sia un discorso di caratteristiche". Parola anche a Edoardo Pieragnolo, autore del 3-2. "Sono sincero: sul 2-0 ci credevo poco, ma siamo un gruppo forte. Portanova? Ho un grande rapporto con lui e stiamo legando molto, lo rispetto tantissimo ed è super forte. Il gol? Il più bello che ho fatto quest’anno, ne parlavo nel dopo gara col mister".