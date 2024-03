Nesta: "Dobbiamo vincere ogni tanto...". Satalino: "Penso di essere andato bene"

"Lo dico spesso: quando c’è l’occasione bisogna provare a vincere, e pensando agli ultimi venti minuti il rammarico c’è". Per la quindicesima volta in questa Serie B Alessandro Nesta si ritrova a dover commentare un pareggio. "Nel primo tempo ci siamo adattati alla partita, immaginavamo che loro sarebbero partiti forte a prenderci alti. Hanno speso tanto, e nella ripresa sono calati e siamo usciti fuori noi". Una sola rete segnata nelle ultime quattro partite. "A volte non facciamo gol, ma siamo super concentrati e almeno non lo prendiamo, altre volte troviamo la rete e subito dopo gli avversari pareggiano. Per vincere bisogna essere tosti in entrambe le aree".

Molti si aspettavano Blanco, che col Sudtirol aveva avuto un buon impatto da subentrante. "Avevo poche scelte in mezzo, ho messo Bianco e Cigarini e con Blanco pensavo di essere troppo leggero a centrocampo. A livello di sostituzioni ho messo le due punte, lui poteva fare la mezzala ma ho preferito Melegoni e Portanova. Mi dispiace, però, perché Blanco se lo meritava dopo le buone coste viste la scorsa partita".

Tornando al risultato, sempre difficile capire se un pari sia buono. "Dobbiamo vincere ogni tanto. In casa abbiamo avuto occasioni non sfruttate, oggi (ieri, ndr) alla fine potevamo farcela…".

L’infortunio di Bardi ha spalancato le porte all’esordio in questo campionato di Giacomo Satalino, che già aveva giocato in Coppa Italia col Genoa. Così il guardiano. "Non è mai facile per un portiere entrare così freddo, ma io cerco sempre di farmi trovare pronto e preparo sempre le partite in caso di situazioni come queste. Credo di essere entrato bene, a parte quella palla non trattenuta ma fortunatamente non è costata cara". Il pensiero del portiere granata è questo. "Siamo stati bravi a capire nel primo tempo che fosse una gara sporca. Noi non eccelliamo quando si gioca così, e abbiamo concesso qualcosa, ma nella ripresa potevamo segnare noi".

Infine parola anche a Filippo Melegoni. "Abbiamo fatto un’ottima gara, e nell’ultima mezzora abbiamo tirato tante volte, ma non abbiamo inciso per sfortuna o bravura loro".

Tantissimi pareggi, una costante. "Ultimamente vedo che i pari vengono presi come risultati negativi, ma in realtà non perdere è importante. Certo, siamo un po’ delusi perché vorremmo sempre vincere".

Melegoni chiude con una dedica. "Questo punto è per il nostro team manager Michele Malpeli, persona squisita che oggi (ieri, ndr) non c’era perché è diventato padre per la seconda volta". Sabato sera, infatti, è nato il piccolo Gabriele a Reggio: aumenta la famiglia di Michele, con mamma Gessica e la sorellina Ginevra.