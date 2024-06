Nesta ha l’accordo con il Monza. Pagherà la penale alla Reggiana

Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Monza. Verrebbe da dire che la montagna ha partorito un topolino perché – dopo la ‘pausa di riflessione’ chiesta mercoledì 29 maggio da Miami – anche il più irriducibile dei romantici aveva pian piano capito che la storia del trainer in granata stava per concludersi.

Certo, in alcuni dirigenti e in tantissimi tifosi era ancora viva la speranza che Adriano Galliani gli preferisse Marco Baroni, ma l’ex tecnico del Verona è stato contattato dalla Lazio e quindi in Brianza andrà l’ex difensore di Lazio e Milan.

Non gratis, però, perché oltre alla promessa di avere a cuore le sorti granata (girando magari qualche giocatore da valorizzare o da rilanciare…) il Monza verserà nella casse della Reggiana un ‘buyout’ di circa 150mila euro.

Nesta infatti aveva ancora un contratto in essere fino al giugno 2025. Si chiude quindi prima del tempo l’esperienza dell’ex campione del mondo sulla panchina della ‘Regia’. Un viaggio durato addirittura meno di 12 mesi, visto che la presentazione ufficiale era arrivata lo scorso 15 giugno.

Il suo percorso a Reggio può essere certamente considerato soddisfacente visti i risultati (salvezza a due giornate dalla fine), ma non certamente ‘miracoloso’ perché non sono mancati anche i ‘momenti no’.

Il primo, quello più preoccupante, all’inizio di dicembre con una sconfitta senza appello nel derby col Modena (2 a 1) e poi il pareggio interno col Brescia (1-1) e poi il ko, sempre al ‘Giglio’, con la Sampdoria (2 a 1).

In quel momento, si può dire, è nata la Reggiana che poi ha centrato l’obbiettivo finale perchè Nesta ha rivisto alcune sue idee (difesa a tre, con Rozzio titolare fisso) e poi sono arrivati i successi scacciacrisi con Sudtirol e Catanzaro.

I flash più belli resteranno probabilmente i il blitz a Bari e quello a Venezia, mentre in casa l’acuto finale col Modena che regalato la salvezza matematica merita un posto speciale.

Nesta a Monza si unirà a quello che è stato una sorta di padre adottivo nella sua esperienza al Milan, quell’Adriano Galliani che lo strappò alla Lazio ponendo le basi per le due Champions più recenti del Milan (2003 contro la Juve e 2007 contro il Liverpool) e altrettanti scudetti (2004 e 2011).

In Brianza avrà il difficile compito di sostituire Palladino, passato alla Fiorentina dopo un biennio in cui il Monza ha ottenuto 97 punti (piazzandosi 11esimo e 12esimo). Per lui si tratta della prima chance come ‘mister’ in Serie A.