Nesta stavolta manda giù il magone a fatica: "Gli avversari non hanno mai tirato in porta"

"Stavolta ci è mancato soltanto pulire l’area nell’occasione del loro gol, perché per il resto il Sudtirol non ha mai tirato". Alessandro Nesta si rammarica, ancora una volta, per l’ennesimo pareggio e per l’ennesima partita non vinta al ’Città del Tricolore’.

Si tratta di un déjà-vu senza fine, un film visto e rivisto. Parliamo del 9° pareggio in 14 gare interne (e addirittura il 14° in totale, più di tutti in Serie B). "Difficile darsi una spiegazione, non mi era mai capitato in carriera. Il fatto è che quando l’avversario è in difficoltà devi sfruttare le occasioni, devi vincere le partita: è capitato diverse volte, e e tra queste ci metto anche questa serata, dove loro non sono stati quasi mai pericolosi e noi potevamo segnare qualche gol in più".

Nelle ultime otto partite un solo successo, quello di Bari. "Vero, ma anche una sola sconfitta. Abbiamo limiti, certe criticità che c’erano ad inizio anno e le abbiamo ancora. Il campionato è questo, l’ho detto tante volte, cercheremo di fare meglio possibile".

Poi si va sui singoli, partendo dalla difesa. "Szyminski ha fatto bene. Ho pensato poco onestamente al turnover, la partita imminente è sempre la più importante. Ho cercato di fare mosse funzionali, sia per quanto riguarda i cinque cambi rispetto all’undici di Brescia, sia per quanto riguarda le sostituzioni del secondo tempo". Pettinari è tornato titolare dopo oltre quattro mesi, l’ultima volta era successo col Bari all’andata, il 7 ottobre. "L’ho visto bene, chiaramente non ha i novanta minuti, ma quando viene giù ad aiutare ci dà tanta qualità, e questa cosa mi è piaciuta".

Terzo gol in campionato per il classe 2003 Pieragnolo. "Lo sappiamo, è giovane ma è bravo, e il bello è che è in costante crescita, siamo contenti. Tre gol non sono pochi, sono tanta roba considerando anche la posizione".

Uno svarione di Marcandalli ha complicato tutto, dando il via all’azione del pareggio del Sudtirol. "Sono sincero, non l’ho rivisto, non saprei giudicare eventuali errori difensivi in questa azione, ma sicuramente la rivedrò…".

In mezzo al campo si sono rivisti insieme dal primo minuti Bianco e Cigarini. "Non posso chiaramente mettere sempre gli stessi, normale che a volte cambi. Avevo immaginato questa partita con tanto possesso palla da parte nostra, quindi ho cercato tanta qualità per uscire dal basso. Ci siamo riusciti, poi siamo calati e ci sta perché solo sabato eravamo a Brescia a spendere energie".

Blanco ha giocato nel finale, quando qualcuno se lo aspettava titolare. "Lo stiamo inserendo piano piano, è arrivato da un mese e ci sono dei meccanismi e delle situazioni. L’ho messo per puntare il loro terzo che era un po’ stanco, per me ha fatto bene e potrà darci tanto".