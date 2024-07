Niente aumenti, ma solo per i vecchi abbonati: "Obiettivo superare di cento quota 6.634"

Prezzo bloccato per i vecchi abbonati, conferme e novità in tema di riduzioni, introduzione del pacchetto "Green" strizzando l’occhio all’ambiente.

Queste le linee-guida della campagna abbonamenti della Reggiana, che scatterà oggi pomeriggio alle 15 con la fase di prelazione per i vecchi abbonati. Da domenica 21 il via alla vendita libera. Lo slogan ’Che Bello è’, vuole confermare la volontà societaria di dire la propria nella serie cadetta. Come evidenziato dal direttore generale, Vittorio Cattani, nel presentare la campagna nella sede di Autostile, "lo slogan riprende il coro dei nostri tifosi nei momenti di gioia. E’ un omaggio a loro e un auspicio a fare meglio dell’anno passato. Ambiamo ad avere tanti abbonati, per trasmettere calore alla squadra e ricevere un attestato di stima". Quanti per ritenersi soddisfatti? "Cento persone in più dell’anno scorso (furono 6634 in totale, ndr) sarebbe già un piccolo segnale di fiducia - la risposta del dirigente - ce ne aspettiamo magari un po’ di più, ma non voglio dare cifre precise per non creare troppe aspettative".

Il segretario generale, Nicola Simonelli, ha illustrato i dettagli della campagna "in continuità col passato, con alcune attenzioni suggerite dai tifosi e qualche novità".

Di seguito i punti salienti.

Vecchi abbonati. Potranno esercitare diritto di prelazione sul vecchio posto sino al 19 luglio. Per loro costo invariato rispetto al 23/24.

Nuovi abbonati. I prezzi sono lievemente più alti. La tariffa intera di tribuna sud, per dire, costerà al nuovo abbonato 20 euro in più rispetto al vecchio, 40 quella della tribuna ovest centrale.

Abbonamento Green. È la novità di stagione. E’ riservato ai nuovi abbonati che si recheranno allo stadio utilizzando i mezzi pubblici o la bicicletta. Costa, a tariffa intera di tribuna Sud (a titolo d’esempio) 24 euro in più rispetto all’abbonamento normale. Il vantaggio è che presentando il biglietto del bus o parcheggiando il proprio mezzo ecologico in un’area apposita, si riceverà un cashback di 3 euro per ogni partita, da utilizzare al Reggiana Official Store. Quindi si ’recupereranno’ 54 euro.

Riduzioni. La tariffa Ridotta si applica alle donne, agli over 65, agli under 18 che hanno un lavoro e ai donatori Avis. L’abbonamento Super Riotto è invece riservato ai ragazzi under 14 e a quelli sotto i 18 anni purchè studenti. Tariffe minime anche per gli universitari di qualsiasi ateneo (altrà novità, fino all’anno scorso valeva solo per gli iscritti Unimore) e per i disabili con almeno il 75% di invalidità. Ingresso gratuito per quelli totali e per l’accompagnatore. Entrano gratis anche i bambini sotto i 6 anni. Confermata la formula "Family": nei settori Tribuna Sud e Est, acquistando tre abbonamenti per famiglia, uno sarà a tariffa intera; gli altri due superidotta.

Gli abbonamenti sono acquistabili presso il Reggiana Official Store di via Piccard, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, oppure nei punti vendita Vivaticket. Online si potranno comprare sul sito www.reggianacalcio.vivaticket.it. Le tessere per gli studenti minorenni e per i donatori Avis solo presso lo store. L’abbonamento garantisce la visione di 18 partite casalinghe della truppa di mister Viali; esclusa, come di consueto, quella della "giornata granata". Chi volesse garantirsi un posto in tribuna autorità per tutta la stagione dovrà rivolgersi direttamente all’ufficio commerciale granata. Idem dicasi per le aziende. L’abbonato che, per una qualche ragione, non potesse assistere a una (o più) gara, potrà cedere, per quel match, la tessera a un amico, munito di Regia Card.