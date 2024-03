Non c’è pace per Crnigoj. Lo sloveno ancora ai box

Calvario Crnigoj. Non c’è pace per il centrocampista della Reggiana che si è fermato ancora una volta per un problema fisico e sarà costretto a saltare sicuramente la trasferta di Venezia e - molto probabilmente - anche un paio di appuntamenti successivi. Lo sloveno si è bloccato nel corso di uno degli ultimi allenamenti della scorsa settimana, quando il suo ritorno in campo sembrava imminente. Solo gli accertamenti a cui verrà sottoposto in questi giorni potranno dire con più precisione quanto dovrà stare fuori. Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di contrattempi fisici che non l’hanno mai messo in condizione di esprimersi al meglio. A seguito di questo ennesimo stop, Crnigoj perderà molto probabilmente anche gli Europei che sperava di poter giocare da protagonista con la Slovenia. Al momento il ‘tabellino’ della mezzala di proprietà del Venezia è fermo a 16 presenze in campionato e una in Coppa Italia, per un totale di appena 697 minuti. Di lui si ricordano due gare degne di nota: la vittoriosa trasferta di Bari in cui dominò a centrocampo e il primo tempo col Genoa in Coppa. L’ultima apparizione il 3 febbraio nel beffardo pari con la FeralpiSalò maturato in 11 contro 9. Da quel momento Crnigoj ha saltato le successive sette gare ed è tornato a fermarsi quando sembrava tutto pronto per il rientro. A questo punto la Reggiana dovrà ‘cavarsela da sola’, senza poter fare affidamento su un calciatore che inizialmente era stato immaginato come uno dei pezzi da novanta, in grado di fare la differenza. Uero peccato, perché le qualità del giocatore non sono in discussione e avrebbe fatto molto comodo soprattutto adesso che anche Kabashi dovrà stare fermo almeno due giornate e che Bianco ha tirato la carretta tutto l’anno.

Arrivano invece buoni segnali da Filippo Romagna che ha ripreso a pieno ritmo con il gruppo e spera di poter tornare in campo al più presto. Bisognerà invece pazientare qualche settimana in più per rivedere Francesco Bardi che si sta riprendendo dall’infortunio alla caviglia. Il portiere potrebbe mettere nel mirino le ultime tre partite: il derby col Modena del primo maggio, la trasferta del 4 con la Samp e la gara col Parma del 10.