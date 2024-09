Non riesce la rimonta granata. A Pisa arriva la prima sconfitta

PISA

2

REGGIANA

1

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi (33’ st Rus), Canestrelli, G. Bonfanti (24’ st Caracciolo); Tourè, Piccinini, M. Marin, Beruatto (24’ st Angori); Moreo, M. Tramoni (33’ st Mlakar); N. Bonfanti (19’ st Hojholt). A disp.: Nicolas, Loria, Vignato, Raichev, Arena, Leris, Jevsenak. All. F. Inzaghi

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Libutti (24’ st Cavallini); Ignacchiti (12’ st Maggio), Reinhart (39’ st Stulac), Sersanti; Vergara, Gondo (39’ st Okwonkwo), Portanova (12’ st Vido). A disp.: Motta, Sposito, Cigarini, Fontanarosa, Sampirisi, Lucchesi, Nahounou. All. Viali

Arbitro: Galipò di Firenze (Margani e Capaldo - 4° Ufficiale Di Loreto – Var Piccinini e Di Martino)

Reti: pt: 22’ M. Tramoni; st: 4’ N. Bonfanti, 32’ Sersanti (R)

Note: ammoniti: Rozzio, Reinhart, Okwonkwo e Portanova (R); angoli: 4-1 per la Reggiana; recuperi: pt 1’, st 5’.

Diciamo la verità, per avere sette punti dopo le prime quattro partite, l’unanimità dei tifosi granata avrebbe messo una firma grande così alla vigilia della stagione. E allora il primo stop in campionato va vissuto senza drammi, anche perchè, se il Pisa (squadra ambiziosa e ottimamente rinforzata, va ricordato) ha meritato i tre punti, la Reggiana prima ha rischiato l’imbarcata, poi ha ripreso in mano la partita e costretto i nerazzurri di casa a sudarsela fino alla fine. Semmai l’unico rammarico nasce dalla rete dello svantaggio, giunta a metà di un primo tempo fin lì mai decollato per ritmo ed occasioni da rete (un solo tiro di Ignacchiti a lato) quando il rumeno Marin (una spanna sopra tutti in mediana), si è liberato con un sombrero e ha disegnato un passaggio filtrante per Matteo Tramoni (italo-francese nato in Corsica, imprendibile per tutto il match), che sfilando dietro Fiamozzi ed eludendo l’intervento di Rozzio ha trovato l’angolino con un sinistro chirurgico. Bardi, da buon livornese, ha rovinato poco dopo la festa a Bonfanti, poi la

Reggiana (rientro nell’undici di Fiamozzi, Reinhart e Gondo per Sampirisi, Stulac e Vido, Portanova dall’inizio ma in posizione più offensiva, in panchina Fontanarosa e Lucchesi, ultimi arrivi, con Marras di un calcio-mercato finalmente terminato) ha chiuso in crescendo prima del riposo, con l’estremo pisano Semper, incerto nella respinta su Vergara, poi magistrale sul tap-in davanti alla porta di Reinhart. Dagli spogliatoi però esce un Pisa rinvigorito che trova il raddoppio in fretta con Bonfanti da fuori (tocco di Rozzio che inganna un incerto Bardi), e avvicina ripetutamente il 3-0. Viali tenta il tutto per tutto con Vido e Maggio (per Ignacchiti e uno spento Portanova). All’ora di gioco, una rete (discutibile) annullata ai nerazzurri è il prologo alla reazione della

Reggiana, che trova con la rete con Sersanti di testa su angolo di Maggio e nel finale crea qualche mischia in area toscana. Dopo la pausa, appuntamento al "Città del Tricolore" domenica 15 settembre ore 15 contro il SudTirol per riprendere la marcia.