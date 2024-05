Ore decisive per Nesta. Oggi Salerno gli parla

Sono ore decisive per capire se il futuro di Alessandro Nesta sarà ancora a tinte granata. Oggi Salerno e Pizzimenti si collegheranno con Miami e parleranno con il mister, esponendogli il progetto per la prossima stagione agonistica e cercando di capire se potranno esaudire quelle richieste (continuità, giovani forti e un paio di veterani di livello) con cui si era congedato. Nesta, non va dimenticato, ha già un contratto fino al giugno 2025, rinnovo scattato con l’aritmetica salvezza. Se deciderà di percorrere altre strade, dovrà pagare una penale, ma non è questo il punto. Il club spera di poter contare ancora su di lui, a maggior ragione dopo l’addio di Goretti, con l’intento di poter dare continuità attraverso la sua figura e quella di Pizzimenti con cui Nesta aveva già lavorato anche a Perugia. Dall’ambiente filtra un discreto ottimismo sulla possibilità di un ‘Tempesta perfetta’ bis, ma è possibile che l’ex laziale chieda ancora un paio di giorni per riflettere. Le squadre che stanno pensando a lui sono quattro: Monza, Venezia, Sampdoria e Palermo (la preferita di Nesta). Anche queste quattro però sono in attesa, perché il mercato degli allenatori si preannuncia più che mai movimentato e ‘a incastro’: fino a quando non saranno sistemate alcune delle panchine più importanti della Serie A, Bologna e Fiorentina in primis, ma anche Torino (che pensa a Vanoli del Venezia) tutte le altre dovranno aspettare. È l’esempio (anche) del Monza che potrebbe perdere Palladino (cercato dalla Viola), ma che farà di tutto per trattenerlo. Tempo che però la Reggiana non vuole concedere. Quindi se non ci sarà già oggi la fumata bianca è probabile che a Nesta venga dato una sorta di ‘ultimatum’ entro il quale non potrà andare.

Francesco Pioppi