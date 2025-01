Palermo battuto: una grande Reggiana supera i siciliani per 2-1

Reggio Emilia, 26 gennaio 2025 – Davvero una gran bella vittoria: la Reggiana batte 2-1 un avversario di livello come il Palermo, e sale a 28 punti. Ora i granata sono a +6 sui playout, un ottimo margine. Non definitivo, certo, ma di certo importante. I playoff, invece, sono due punti sopra. Andiamo alla gara.

Il vantaggio ha la firma di Lucchesi (14’): preciso colpo di testa su corner di Kabashi. Non manca il controllo del Var (per verificare che la parabola di Kabashi non avesse oltrepassato la linea di fondo): fischi del popolo granata quasi ad esorcizzare la situazione, e stavolta gioia confermata.

Risposta siciliana con un gol simile, al 25’: cross di Ranocchia dalla sinistra, e colpo di testa a fil di palo di Ceccaroni. È 1-1. Una curiosità: prima della gara queste due erano le squadre migliori nel difendere sui colpi di testa. Solo due gol presi dal Palermo così, e tre la Reggiana: in neanche mezz’ora, invece, ecco un gol subito a testa dopo un duello aereo perso.

Rischia al 45’ l’ex Brunori: entrata pericolosa su Meroni e l'arbitro ha optato per il giallo. Si va all’intervallo, e il rientro dalla pausa è strepitoso per i granata: gioiello di Vergara che manda in porta Sersanti, che dopo un rimbalzo la mette alle spalle di Sirigu, in corsa e col mancino. Un gol difficile e pesante, il primo in casa per il numero 5. Poi il centrocampista sfiora la doppietta: destro poco a lato.

Ancora protagonista Sersanti, poco dopo: ha rischiato per una spinta su Segre in piena area granata. Poi si esalta Libutti: al 75’ salvataggio di testa sulla linea sull’incornata potente di Le Douaron.

Nel finale la Reggiana soffre il giusto (brivido su una punizione di poco fuori di Ranocchia), ma il risultato non cambia. Da segnalare le ammonizioni per Marras e Vergara che erano diffidati e salteranno la gara col Sudtirol.

Si torna in campo domenica 2 febbraio (ore 15): ‘Regia’ in scena, appunto, a Bolzano col Sudtirol di mister Fabrizio Castori, che ha 22 punti e ieri ha vinto 3-0 a Frosinone.

Il tabellino dell’incontro

REGGIANA-PALERMO 2-1

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Reinhart, Kabashi (28’st Marras), Sersanti; Vergara (43’st Sosa), Portanova (37’st Kumi); Gondo (28’st Vido). A disp.: Sposito, Stulac, Cigarini, Fiamozzi, Pettinari, Fontanarosa, Maggio, Nahounou. All.: Viali

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Pierozzi (32’st Diakite), Vasic (16’st Segre), Gomes (16’st Verre), Ranocchia (43’st Saric), Lund; Le Douaron (32’st Henry), Brunori. A disp.: Desplanches, Cutrona,Di Francesco, Nedelcearu, Appuah, Buttaro, Blin. All.: Dionisi

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido (Barone e Giuggoli; Iv ufficiale Sfira; Var Di Paolo, Avar Pagnotta)

Reti: Lucchesi (R) al 14’pt, Ceccaroni (P) al 25’pt, Sersanti (R) al 3’st.

Note: spettatori 10240 (1976 siciliani), per un incasso lordo di 127.011,84 euro). Ammoniti Brunori, Baniya, Kabashi, Marras, Verre, Vergara, Diakite. Angoli: 1-1. Recuperi: 2’ e 5’.