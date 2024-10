La Reggiana fa un passo indietro e perde 2-0 contro il Palermo

Reggio Emilia, 26 ottobre 2024 – Passo indietro della Reggiana dopo la vittoria col Frosinone: in Sicilia, contro il Palermo, arriva una meritata sconfitta per 2-0. Gara persa in sostanza nel primo tempo: rosanero dominanti e autori di due reti. Al 15’ Gomes da fuori (proteste granata per un precedente “mani” di Di Francesco che sembra esserci) e al 26’ Henry in tap-in dopo un tiro di Insigne deviato sulla traversa da Bardi.

Nei due gol difesa troppo passiva e troppa libertà concessa a Di Francesco. Nella ripresa poteva riaprire tutto in apertura Vido, ma sulla linea è arrivato un miracoloso salvataggio di tacco di Gomes.

Già partito il conto alla rovescia per il prossimo turno per dimenticare questo brutto pomeriggio, perché è alle porte il turno infrasettimanale: si gioca martedì alle 20.30 a Reggio contro il Cosenza del grande ex Max Alvini.

Il tabellino

Palermo-Reggiana 2-0

Palermo (4-3-3): Desplanches; Diakitè, Baniya (20’st Nedelcearu), Nikolaou, Ceccaroni (27’st Lund); Segre, Gomes, Verre (20’st Vasic); Insigne (40’st Buttaro), Henry (27’st Le Douaron), Di Francesco. A disp.: Nespola, Sirigu, Di Mariano, Ranocchia, Appuah, Pierozzi, Peda. All.: Dionisi

Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Lucchesi, Fontanarosa; Ignacchiti (21’st Maggio), Stulac (33’st Pettinari), Sersanti; Marras (21’st Vergara), Girma (1’st Portanova); Vido (21’st Okwonkwo). A disp.: Motta, Cigarini, Reinhart, Libutti, Urso, Sampirisi, Nahounou. All.: Viali

Arbitro: Massimi di Termoli (Vecchi di Lamezia Terme e Catallo di Frosinone; IV ufficiale Ubaldi di Roma 1; Var Minelli di Varese, Avar Longo di Paola) Reti: Gomes al 15’pt, Henry al 26’pt. Note: spettatori 19.427 di cui 220 reggiani. Ammoniti Ignacchiti, Marras e Gomes. Angoli: 5-4. Recuperi: 1’ e 6.