Parla Maschio. "Sassuolo super. La Regia dovrà essere perfetta»

L’ultimo precedente tra Reggiana e Sassuolo risale al 24 agosto del 2008: sconfitta granata per 1-0 in Coppa Italia nazionale al ’Ricci’ di Sassuolo. In campo, tra gli altri, c’era l’esterno sinistro Antonio Maschio (oggi 46enne), in granata dal 2007 al 2011 con la bellezza di 150 presenze e 17 gol. Oggi allena, nell’Eccellenza campana, il Santa Maria La Carità.

Antonio Maschio: se la ricorda quella partita?

"Abbastanza, ma non molto il risultato…(ride, ndr). Scherzi a parte si vedeva che il Sassuolo stava crescendo, erano organizzati".

Domani Reggiana-Sassuolo, appunto: possibilità per i granata?

"I derby sono sempre derby. È vero che non è paragonabile alle sfide con Parma e Modena, ma per quello che è successo con lo stadio sarà comunque sentita per i tifosi. In queste gare non conta la classifica, ma le motivazioni. La Reggiana dovrà fare la gara perfetta, me lo auguro".

La salvezza la vede alla portata?

"La ‘Regia’ è quadrata, domenica a Cesena ha colto un buon risultato contro un avversario forte e in un campo difficile. La squadra deve stare serena e tranquilla perché ha tutto per riuscirci: un allenatore importante, una società strutturata, e un pubblico che in pochi hanno".

Quindi mister Viali le piace.

"Lo ricordo da giocatore, grande carriera. Da mister ha fatto ottime cose a Cosenza l’anno scorso, e per me ci sono tutti i presupposti per fare bene anche a Reggio quest’anno".

E fra i calciatori chi preferisce?

"Portanova è un giocatore da Serie A. Vergara è un ex Napoli e già lo seguivo, è fondamentale. Non posso non citare l’istituzione Rozzio: va solo elogiato, così come la società".

Il suo legame con Reggio si sente bene quando ne parla: si percepisce emozione e nostalgia.

"Parliamo della mia seconda casa, lì sono stato benissimo. Sento spesso persone di quegli anni, tipo Beppe Alessi, Mirko Stefani o Gianluca Temelin giusto per dirne alcuni".

Il team manager è Michele Malpeli, che conosce bene.

"Anche con lui ci sentiamo, come quando sono tornato lì un anno e mezzo fa".

In che occasione?

"L’ultima volta che sono venuto in Emilia è stata per Reggiana-Imolese, la gara della proclamazione della vittoria straordinaria in Serie C nell’aprile del 2023. Festeggiamenti unici che, lo dico senza vergognarmi, mi avevano sinceramente emozionato. Spero presto di riuscire a tornare a Reggio, magari in occasione della salvezza".