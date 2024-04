Partnership granata. Conad per baby e donne-gol . Anche Emil Banca conferma il sì

Si è svolta ieri pomeriggio, nella sede di Conad Centro Nord a Campegine, la presentazione della partnership fra Conad Centro Nord e la Reggiana che prosegue per la sesta stagione consecutiva confermando il sostegno al club, con un impegno importante sulle squadre giovanili e femminili.

Ad introdurre la presentazione l’amministratore delegato di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini. "La nostra Cooperativa è nata oltre 60 anni fa e questo legame con il territorio è fondamentale per noi. Il nostro impegno va oltre la semplice sponsorizzazione: vogliamo essere un punto di riferimento per la comunità locale. Crediamo nell’importanza di promuovere l’inclusione a tutti i livelli, e puntiamo sulle squadre femminili per diffondere questo messaggio. Vogliamo che lo sport sia accessibile a tutti, senza distinzioni di genere".

È stata anche l’occasione per consolidare il legame tra Reggiana ed Emil Banca che ha confermato il suo impegno posizionandosi sulle maglie dei kit-gara indossati dalle squadre del settore giovanile della Reggiana.

Presente il responsabile terzo settore di Emil Banca, Alessandro Masetti: "Come Conad, sposiamo l’idea di sostenere e dare spazio alle nuove leve, che un domani saranno le donne e gli uomini del momento. Questa partnership con il club granata ci unisce ancora di più al territorio".

Alla presentazione hanno preso parte il direttore generale Vittorio Cattani, il responsabile del settore giovanile della Reggiana, Gianluca Vecchi, insieme al responsabile organizzativo della prima squadra femminile, Giovanni Ferrari.