Pecchia non è sazio: "Partita da vincere"

"Vogliamo vincere il derby per continuare a costruire la mentalità vincente, ma di fronte avremo una Reggiana capace di grandi prove come a Venezia e Palermo". Fabio Pecchia (foto) è riuscito a riportare il Parma in Serie A, ma non è sazio: il derby è il derby. "Sarà una grande opportunità per tutti, noi ci arriviamo con grande entusiasmo e con leggerezza". Pecchia analizza così la Reggiana. "Ha cambiato molto dall’anno scorso, ma già nel girone d’andata ha fatto vedere la sua identità: ha idee chiare e vuole giocare".

Non solo l’aspetto tattico, però. "Al di là degli assetti credo che in una gara così sarà l’aspetto mentale a fare la differenza". L’analisi sui granata diventa anche più profonda. "Sono una squadra molto mobile. Si difende col 5-4-1, ma quando attacca sale con gli esterni e compie diverse rotazioni. Si vede tutto il bel lavoro di Nesta. Poi hanno Bianco che ha qualità; lui e Kabashi danno equilibrio oltre ad essere un riferimento per i compagni vista la buona gestione che hanno con la palla". E il Parma come li contrasterà? "Con un’aggressione forte: se trovano i due centrocampisti poi possono andare velocemente ad attaccare con giocatori di grande passo come Portanova". Sulle assenze dei crociati. "Mancheranno solo lo squalificato Balogh e l’infortunato Benedyczak". Pecchia svela il portiere titolare. "Chichizola ha sempre giocato, in porta non avevo mai ruotato prima dell’ultima dove Corvi è stato all’altezza, e credo proprio che il derby lo farà lui".