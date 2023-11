Pergreffi replica a ciga. "Il nostro derby è con il Bologna»

Non in modo polemico, però il capitano del Modena, Antonio Pergreffi, ha voluto replicare a Luca Cigarini che, in merito alla partita del Braglia, aveva detto che "il nostro vero derby è con il Parma".

Ieri il il capitano dei canarini ha sottolineato che "anche il nostro vero derby è con il Bologna, ma c’è rispetto per una sfida che da anni va avanti tra Modena e Reggiana e si tratta di una gara sentita nonostante queste piccole sottigliezze".

Un simpatico botta e risposta che vuole strappare un sorriso ai veri tifosi di entrambe le parti.

I due giocatori, curiosità, sono i più vecchi delle rispettive rose: Ciga ha 37 anni e Pergreffi 35.